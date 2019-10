Xác minh clip nữ tiểu thương vung tay đòi đánh khách Tây ở Hội An

Sáng 23.10, ông Nguyễn Văn Lanh, Trưởng phòng Văn hóa Thông tin TP.Hội An, cho biết đã cử nhân viên đi tìm hiểu, xác minh vụ việc nữ tiểu thương có hành vi đòi đánh khách du lịch người nước ngoài. Theo ông Lanh, những hành vi xấu xí như vậy sẽ bị xử lý thật nghiêm.

Nữ tiểu thương vung tay đòi đánh khách du lịch bị cộng đồng mạng phản ứng dữ dội ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, tối 22.10, một đoạn clip kéo dài khoảng 30 giây lan truyền trên mạng xã hội Facebook ghi lại cảnh mâu thuẫn giữa một phụ nữ và hai khách nước ngoài ở phố cổ Hội An.

Theo thông tin hình ảnh trong clip, vào tối cùng ngày, đôi nam nữ người nước ngoài thuê xe đạp dạo phố. Khi di chuyển đến một cửa hàng bán vải nằm trên đường Lê Lợi, họ dựng xe trước shop này và đi bộ vào tiệm.

Lúc trở ra, cả hai ngạc nhiên vì chiếc xe đạp của mình bị một nữ tiểu thương dùng khóa khóa lại. Thời điểm này, một phụ nữ đứng tuổi bán hàng gần đó tiến lại gần và vung tay đòi đánh nam du khách.

Nữ tiểu thương mở khóa xe cho hai khách Tây sau khi khóa xe của khách ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Chưa dừng lại, mở khóa xe đạp xong, nữ tiểu thương tiếp tục có hành động cầm dây khóa đòi phang khách Tây khiến hai du khách bất ngờ, giật lùi lại phía sau. Điều đáng nói, trước khi bỏ đi nữ tiểu thương còn xô ngã chiếc xe của hai du khách này.

Sau khi đoạn clip lan truyền, đã có hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận của cộng đồng mạng, tất cả đều phản ứng gay gắt và lên án hành động xấu xí của nữ tiểu thương này.

Nhiều người còn cho rằng hành động vung tay đòi đánh du khách làm ảnh hưởng rất lớn đến vẻ đẹp phố cổ Hội An và di sản văn hóa thế giới. Việc này cũng đi ngược với phương châm mà Hội An đang xây dựng là “Hội An nhân tình, thuận hậu”.