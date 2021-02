Skyler - Sơn Tùng M-TP phiên bản game chính thức xuất hiện

Vũ trụ nhân vật siêu sao của Free Fire chính thức chào đón thành viên tiếp theo - Skyler, nhân vật đầu tiên lấy cảm hứng từ nghệ sĩ Việt Nam - Sơn Tùng M-TP. Đây là cột mốc quan trọng đối với người chơi Việt Nam nói riêng và cộng đồng Free Fire nói chung; sau những thành công từ sự hợp tác với các siêu sao hàng đầu như thế giới như Cristiano Ronaldo (ra mắt nhân vật Chrono), DJ KSHMR (ra mắt nhân vật K).

Sau khi video nhạc chủ đề Skyler nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả, đạt mốc 8,4 triệu view trên YouTube chỉ sau 4 ngày ra mắt, người chơi Free Fire và fan hâm mộ của nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP không thể chờ đợi lâu hơn để sở hữu nhân vật Skyler.

Garena Free Fire mang tới tin vui, người chơi có thể sở hữu nhân vật Skyler và trang phục độc quyền tại Vòng quay may mắn, diễn ra từ 5 - 11.2. Người chơi có thể nhận miễn phí các phần quà độc quyền bao gồm: bom keo Skyler (1 ngày) khi người chơi đăng nhập game vào ngày 4.2 (sau thời gian diễn ra cập nhật); hành động Show time khi người chơi đăng nhập tích lũy đủ từ ngày 4.2 - 8.2.

Riêng đối với những người chơi đã đặt hàng trước, có thể trải nghiệm ngay nhân vật Skyler từ ngày 4.2 sau khi bản cập nhật OB26 được hoàn tất.

Skyler - Ông hoàng giải trí

Lấy cảm hứng từ cuộc đời của chính nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP, Skyler trong thế giới Free Fire là ca sĩ - dancer, đạt tới đỉnh cao danh tiếng khi mới ở độ tuổi đôi mươi. Đam mê cháy bỏng và tư duy nhạy bén thôi thúc anh tạo ra đế chế giải trí riêng nhằm thỏa mãn mong muốn cống hiến hết mình cho nghệ thuật. Skyler khoác lên mình một bộ vest trắng - đại diện cho hình ảnh của một doanh nhân đứng đầu tập đoàn giải trí M-TP Entertainment.

Show me your moves là chương trình tìm kiếm nhân tài do tập đoàn tổ chức nhằm khai phá và chiêu mộ các tài năng nghệ thuật non trẻ. Song chính sự phát triển nhanh chóng và tiềm lực tương lai của tập đoàn đã khiến Future Horizons, thế lực muốn chiếm hữu các tài năng trẻ, chú ý tới và có kế hoạch xấu nhằm thôn tính nhân sự. Đây là lúc Skyler quyết định lãnh đạo đội hình còn lại đứng lên chiến đấu vì sứ mệnh của tập đoàn - bảo vệ sự trong sáng của âm nhạc.

Nói về quá trình tạo ra nhân vật Skyler, Sơn Tùng M-TP chia sẻ: “Skyler là phiên bản hoàn hảo nhất của Sơn Tùng M-TP từ hình ảnh cho đến thời trang. Khi nhìn vào Skyler, có thể nhìn thấy Sơn Tùng M-TP”.

Skyler - Kỹ năng độc đáo

Kỹ năng rất đặc biệt cũng là một điểm để Skyler xứng đáng là nhân vật “văn võ song toàn”. Với khả năng hủy diệt băng thành (phá hủy tường băng trước mặt) và hồi máu sau mỗi lần đặt (kích hoạt) tường băng, Skyler chắc chắn sẽ đem lại một lối chơi mới cho người chơi Free Fire.

Nói về kỹ năng của nhân vật Skyler, anh Nguyễn Thanh Bình - Giám đốc sản phẩm Free Fire Việt Nam - nhận định: “Qua mỗi bản cập nhật, Free Fire luôn cố gắng tạo ra những kỹ năng mới để đa dạng hóa lối chơi của người chơi. Skyler là nhân vật có kỹ năng rất đặc biệt vì kỹ năng này phù hợp từ công tới thủ. Sự xuất hiện của Skyler từ OB26 có thể mang tới thay đổi trong cục diện lối chơi theo hướng gay cấn, thuần giao tranh hơn".

Cùng với sự xuất hiện của Skyler, Free Fire sẽ khởi động chuỗi hoạt động quảng bá cho nhân vật bao gồm:

● Thử thách điệu nhảy TikTok #SkylerChallenge, phiêu cùng giai điệu ấn tượng từ bài hát chủ đề Skyler (thời gian: 1 - 10.2).

● Thử thách “Đưa Skyler đi muôn nơi” - sử dụng AR Filter đặc biệt với mô hình 3D nhân vật, sáng tạo trải nghiệm chụp hình cùng Skyler và giành những phần quà Skyler độc quyền (thời gian: 4 - 11.2).

Đặc biệt người chơi có thể trải nghiệm nhân vật Skyler trên Free Fire Max để có được trải nghiệm đồ họa chất lượng cao, hiệu ứng âm thanh và chuyển động được nâng tầm. Cả Free Fire và Free Fire Max đều được tải miễn phí trên Appstore và Google Play

Free Fire là một trò chơi sinh tồn nhập vai được sáng tạo riêng cho các game thủ di động. Được phát triển và phát hành trên toàn cầu bởi Garena, Free Fire là trò chơi di động được tải xuống nhiều nhất trên toàn thế giới vào năm 2019 và 2020, theo App Annie. Vào năm 2020, Free Fire đã đạt mức kỷ lục hơn 100 triệu người dùng hằng ngày trên toàn cầu. Không chỉ là một tựa game, Free Fire nỗ lực để truyền cảm hứng cho những người trẻ tuổi hãy tận hưởng việc thể hiện phong cách cá nhân khi trải nghiệm Free Fire lẫn trong đời sống hằng ngày.

