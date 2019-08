Xô đổ ‘Vua sư tử’, ‘Fast & Furious: Hobbs & Shaw’ thống trị phòng vé

Once Upon a Time in Hollywood (tựa Việt: Chuyện ngày xửa ngày xưa ở Hollywood) của đạo diễn Quentin Tarantino vừa “hạ cánh” ở vị trí thứ ba. Bước sang tuần thứ hai phát hành, phim giảm 51% so với doanh thu mở màn và chỉ thu về khoảng 20 triệu USD. Hiện tác phẩm sở hữu 78,8 triệu USD từ phòng vé Bắc Mỹ

ẢNH: COLUMBIA