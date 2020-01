Xuân Lan lần đầu lên tiếng về chuyện bí mật kết hôn ở tuổi 41

Vốn là điểm sáng ở phần phim trước nhưng nhân vật Rose Tico của nữ diễn viên Kelly Marie Trần lại chỉ xuất hiện hơn 1 phút trong Star Wars: The Rise of Skywalker khiến nhiều khán giả thắc mắc xen lẫn bực mình.

Không hề nặng nề và u ám, The Two Popes để lại cảm xúc hân hoan, hạnh phúc cho người thưởng thức. Tác phẩm xứng đáng là ứng viên sáng giá tại Oscar 2020.

Top 10 phim kinh dị nổi bật của thập niên 2010 của trang Rotten Tomatoes gây bất ngờ khi đạo diễn Jordan Peele có hai phim được chọn và nằm ở top đầu là Us và Get Out.