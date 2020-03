Xuân Nghi ra MV ở Mỹ trong lúc tự cách ly

You make me (umakeme) mang giai điệu nhẹ nhàng, lãng mạn, bộc lộ tình cảm lứa đôi khi yêu nhau. Trong khoảng thời gian nhạy cảm và căng thẳng hiện nay, Xuân Nghi hi vọng bài hát sẽ đem đến cảm giác dễ chịu, thư giãn khi cùng tận hưởng một “không gian âm nhạc” rất riêng của cô.

Sinh năm 1994 và là một trong những ca sĩ nhí được yêu thích nhất Việt Nam bên cạnh “bé” Xuân Mai, Xuân Nghi vẫn tiếp tục hoạt động ca hát sau khi sang Mỹ Ảnh: NVCC

Đặc biệt qua MV được thực hiện bởi đạo diễn gốc Việt - Anh Lê, khán giả sẽ đắm mình trong không gian thành phố Los Angeles (Mỹ) xinh đẹp về đêm. Đáng chú ý hiện tại ngày 19.3 (giờ Mỹ), bang California nơi Xuân Nghi sinh sống chính thức bước vào lệnh giới nghiêm, người dân không tự do đi lại để tránh lây lan Covid-19

Nữ ca sĩ trải lòng: "Không biết hôm nay là ngày thứ mấy mình ở nhà làm việc không ra đường rồi. Chỉ biết lên đây chia sẻ cho các bạn vài thông tin và bài hát mới. Từ hôm nay dân Cali được ra lệnh ở nhà hoàn toàn rồi, ở nhà nghe #umakeme nát luôn ạ. Bên đó các bạn cũng ở nhà, giữ gìn sức khỏe nhé. Đọc sách, học bài, tưới cây, nuôi chó, nhất là nghe nhạc nhiều vào giống Xuân Nghi nha".

Trước đó vài ngày, Xuân Nghi chia sẻ về cuộc sống ở Mỹ: "Vì tự cách ly nên chỉ dám đi mua donut và hot chocolate (sô cô la nóng) lúc 1 giờ đêm drive through (mua vẫn ngồi trên xe) thôi các bạn ạ"

Khi được hỏi về những khó khăn và những thuận lợi trong việc hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp tại Việt Nam sau gần một năm với ba sản phẩm, Xuân Nghi cho biết: "Mình không phủ nhận khó khăn khi trở về Việt Nam để tham gia ca hát trở lại, không phải vì mình sợ mọi người cứ mãi nhớ “bé Xuân Nghi”, mà là vì mình vẫn đang cố gắng giải bài toán định hướng trong âm nhạc để vừa chạm tới được thị hiếu khán giả Việt Nam, vừa giữ được cá tính trong âm nhạc. Mình có rất nhiều điều thuận lợi mà mình vô cùng biết ơn, đó là các bạn khán giả vẫn ủng hộ và theo dõi mình trong một thời gian rất lâu. Mình cũng may mắn vì mình không phải bắt đầu từ con số 0 như nhiều bạn ca sĩ/nhạc sĩ trẻ khác. Vì vậy mình ngưng lo lắng, phàn nàn, mà cứ cố gắng làm tốt nhất có thể".