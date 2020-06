Yoo Ah In 'lột xác' trong phim xác sống '#Alive' sắp ra mắt

Nam diễn viên Yoo Ah In nhận không ít vai diễn ở độ tuổi vị thành niên trên màn ảnh rộng lẫn phim truyền hình, kể từ khi chính thức ra mắt khán giả thông qua bộ phim truyền hình học đường Sharp 1 (tựa Việt: Ngưỡng cửa cuộc đời, 2004) của đài KBS, hợp tác cùng Go Ara và Oh Yeon Seo.

Những vai diễn của Yoo Ah In thường nặng về chiều sâu tâm lý, từ một học sinh trung học nổi loạn trong Punch (Cú đấm, 2011), một hoàng tử điên loạn trong bộ phim cổ trang The Throne (Bi kịch triều đại, 2015), cho đến chàng trai nhạy cảm nhưng lạc lối giữa xã hội hiện đại trong phim Burning (Thiêu đốt, 2018). Do đó, theo hãng tin Yonhap, nam diễn viên được ví như “diễn viên kịch nói” trên sân khấu giải trí Hàn Quốc. Tuy nhiên trong bộ phim #Alive sắp ra mắt, Yoo Ah In vào vai chàng trai trẻ tên Joon Woo nghiện game và thức dậy khi mặt trời đứng bóng.

Tăng cân để nhập vai

#Alive là phim kinh dị với đề tài sinh tồn về dịch xác sống của đạo diễn Cho Il Hyung, phỏng theo kịch bản của Matt Naylor. Bộ phim lấy bối cảnh một căn bệnh bí ẩn đột ngột bùng phát và nhanh chóng lan ra khắp Seoul, Hàn Quốc

Sự lây lan không thể kiểm soát khiến những người sống sót bị giam lỏng bên trong căn hộ của mình mà không có dữ liệu di động, wifi hay sóng điện thoại. Yoo Ah In (vai Joon Woo) và Park Shin Hye (vai Yoo Bin) là hai người sống sót bị cô lập giữa lòng thành phố đầy xác sống, tìm mọi cách để bắt được sóng viễn thông nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài.

Hai poster bộ phim xác sống #Alive có sự tham gia của Park Shin Hye và Yoo Ah In Ảnh: The Korea Herald

Nói về nhân vật Joon Woo trong phim mới, Yoo Ah In thổ lộ: "Tôi đã đóng nhiều nhân vật nghiêm túc, những người thể hiện lý tưởng tuổi trẻ. Nhưng nhân vật lần này không phải người như vậy. Tôi cảm thấy quá nặng nề nếu phải tiếp tục đóng những nhân vật nghiêm túc. Thiết nghĩ người hâm mộ chắc cũng cảm thấy thế. Tới đây khán giả sẽ cảm thấy thả lỏng, thoải mái với hình tượng nhân vật trong phim #Alive".

Để phù hợp với nhân vật nghiệm game 20 tuổi, Yoo Ah In đã tăng cân và nhuộm tóc. Yoo Ah In nói với hãng tin Yonhap: “Tôi cố gắng làm cho mình hơi mũm mĩm và tròn trịa, cho giống nhân vật, vốn là người mê đồ ăn nhanh”.

Mới đây, trong chương trình thực tế I Live Alone của đài MBC, Yoo Ah In hé lộ: “Tôi hầu như không tham gia các chương trình truyền hình vì nghĩ nó thật xa lạ với mình. Hiện giờ tôi cảm thấy cởi mở hơn với chúng và nghĩ rằng tôi có thể tiến một bước gần hơn với công chúng”.