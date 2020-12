YouTube bất ngờ chiếu miễn phí 19 phần phim ‘James Bond’

Tờ The Independent ngày 7.12 đưa tin, YouTube đã đàm phán với MGM Studios - đơn vị đứng sau thương hiệu James Bond để hoàn tất thỏa thuận chiếu miễn phí 19 tác phẩm nằm trong loạt phim đình đám. Khán giả hiện tại có thể tìm thấy các bộ phim này trong tính năng “Xem miễn phí” của nền tảng YouTube.Tuy nhiên, ưu đãi chỉ dành riêng cho người xem ở Mỹ và video quảng cáo sẽ xuất hiện trong mỗi phần phim.

Các phim còn lại trong danh sách bao gồm: From Russia With Love, Thunderball, You Only Live Twice , On Her Majesty's Secret Service, Diamonds Are Forever, Live and Let Die, The Man With the Golden Gun, The Spy Who Loved Me, Moonraker, For Your Eyes Only, A View to a Kill, The Living Daylights, License to Kill, Tomorrow Never Dies, The World is Not Enough. Đáng chú ý, danh sách không có sự xuất hiện của Casino Royale - phần phim có Daniel Craig đóng chính.