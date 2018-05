YouTube đính chính số view thực của 'Fake Love' không vượt 40 triệu trong 24 giờ

Hôm 19.5, báo chí xứ Hàn đưa tin MV Fake Love đạt 41 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu tiên sau khi phát hành trước đó một ngày, phá vỡ kỷ lục MV K-pop của Psy với con số 38,4 triệu view. Tuy nhiên, theo tờ Metro, YouTube khẳng định số lần xem chính thức của MV này trong ngày đầu tiên ra mắt chỉ là 35,9 triệu lượt xem. Các fan cũng đã nhận thấy MV Fake Love hụt mất 3 triệu lượt xem tại một thời điểm, khiến nhiều người nghi ngờ thuật toán của kênh chia sẻ video trực tuyến lớn nhất thế giới có vấn đề.

MV Fake Love

Dù có những nghi ngờ về con số view thực, người phát ngôn của YouTube hôm 21.5 vẫn khẳng định đây là MV đứng thứ ba của kênh tính theo số lượt xem MV sau 24 giờ đầu tiên, sau Taylor Swift và Psy. Bù lại, với 3,9 triệu lượt like, đây lại là sản phẩm nhận được nhiều yêu thích nhất sau 24 giờ đầu tiên trên YouTube.

Tương tự như trường hợp của Sơn Tùng M-TP cách đây vài ngày. MV Chạy ngay đi được ê-kíp của nam ca sĩ gốc Thái Bình cho hay chạm mốc 22 triệu view sau 24 giờ, dẫn đầu châu Á (thời điểm Fake love chưa phát hành). Tuy nhiên sau đó Google xác nhận kỷ lục MV của Sơn Tùng M-TP chỉ có 17,6 triệu lượt xem.

Dưới đây là bảng xếp hạng 10 clip được xem nhiều nhất thế giới chỉ trong một ngày đầu tiên:

1. Taylor Swift - Look What You Made Me Do (43,2 triệu view)

2. Psy - Gentlemen (36 triệu view)

3. Nhóm BTS - Fake love (35,9 triệu view)

4. Nicky Jam x J. Balvin - X (EQUIS) (29,7 triệu view)

5. Adele - Hello (26,3 triệu view)

6. Daddy Yankee, RedOne, French Montana & Dinah Jane - Boom Boom (24,1 triệu view)

7. Miley Cyrus - Wrecking Ball (22,6 triệu view)

8. Luis Fonsi, Daddy Yankee - Despacito (Remix Audio) ft. Justin Bieber (22,4 triệu view)

9. BTS - DNA (22,3 triệu view)

10. Major Lazer - Sua Cara (feat. Anitta & Pabllo Vittar) (20,2 triệu view)