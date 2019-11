Z-POP Dream tìm thành viên người Việt cho nhóm nhạc đa quốc tịch

Năm 2018, Z-POP Dream mùa đầu tiên đã cho ra mắt hai nhóm nhạc có 7 quốc tịch là Z-Boys và Z-Girls tại Hàn Quốc. Các MV của hai nhóm này như What you waiting for, No limit, Streets of Gold, Holla Holla thu hút sự quan tâm của khán giả châu Á. Hai thành viên người Việt là Roy (Z-Boys) và Quin (Z-Girls) cũng tạo ra sức ảnh hưởng không nhỏ.

Ở mùa 2, vòng tuyển sinh tại Việt Nam của chương trình được tổ chức dưới dạng truyền hình thực tế, với sự đồng hành của ca sĩ Trúc Nhân, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, ca sĩ Bảo Anh, ca sĩ Nguyễn Hải Yến… Tổng giải thưởng của cuộc thi lên đến 20 tỉ đồng, là giá trị hợp đồng quản lý talent độc quyền 5 năm của POPS và COZMIC dành cho quán quân nam và nữ trong quá trình đào tạo và hoạt động tại Việt Nam, Hàn Quốc. Toàn bộ chi phí đào tạo, xây dựng hình ảnh, sản xuất nội dung cũng như ăn ở, di chuyển cho thí sinh trong suốt quá trình sẽ được ban tổ chức chi trả. Khởi động từ tháng 7.2019, cuộc thi đã ghi hình xong 5 vòng thi vào đầu tháng 10 vừa qua và sẽ chính thức ra mắt khán giả kênh truyền hình Today TV, kênh YouTV và kênh Youtube POPS Music bắt đầu từ ngày 2.11.