Zero 9 gây tranh cãi khi thắng giải âm nhạc ở Hàn Quốc

Tối 22.8, lễ trao giải Soribada Best K - Music Awards diễn ra tại Hàn Quốc thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Chương trình có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ đình đám của xứ sở kim chi như Twice, ITZY… Đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong sự kiện này là nhóm nhạc Zero 9. Trước đó, thông tin nhóm tham gia Soribada đã tạo nên làn sóng tranh cãi đối với người hâm mộ trong nước.

Bên cạnh việc tham gia biểu diễn ca khúc mới tên Revolution, Zero 9 còn khiến nhiều người bất ngờ khi giành giải thưởng Global Entertainer Award (Nghệ sĩ giải trí toàn cầu). Học trò Tăng Nhật Tuệ bày tỏ niềm tự hào trước thành tích này và gửi lời cảm ơn đến khán giả. Nhóm chia sẻ: “Đi với tinh thần học hỏi, có biểu diễn đã bất ngờ rồi mà còn có giải thưởng nữa, thật sự đến bây giờ nhóm vẫn chưa hết bàng hoàng”.

Tuy nhiên, thành tích của nhóm nhạc 7 thành viên lại không được lòng số đông. Nhiều khán giả trong nước bày tỏ thái độ không hài lòng trước kết quả này. Họ cho rằng Zero 9 với sự yếu kém trong kinh nghiệm không xứng đáng để nhận được một giải thưởng quốc tế . Thậm chí, một bộ phận cư dân mạng còn đưa ra ví dụ về những nhóm nhạc Việt đang có thành tích nổi bật như Uni5, Monstar để chứng minh. Một khán giả bình luận: “Xem phần biểu diễn của nhóm mà tôi muốn trầm cảm luôn. Tôi vẫn thắc mắc giải này lấy tiêu chí nào để đánh giá mà nhóm có thể nhận giải vậy, rất khó hiểu".

Thành tích của Zero không được lòng dư luận và tạo làn sóng tranh cãi trên mạng xã hội Ảnh: Fanpage Zero 9

Khán giả khác bức xúc: “Tại sao cứ đem những người không có tài năng sang Hàn Quốc làm gì không biết? Quê lắm luôn á". “Sao không phải là Uni5 nhỉ? Nhóm này lên nhận giải rồi lỡ mấy bạn Hàn Quốc tưởng nhóm nhạc ở Việt Nam đều như vậy thì chắc chết. Thiệt luôn là phong cách của nhóm này không nuốt nổi, hát rap cũng không có gì nổi bật. Nhóm chỉ nổi lên nhờ vụ lùm xùm thôi, nhất là vụ ông bầu bị tố sàm sỡ thành viên trong nhóm", một tài khoản nói.

Tuy nhiên cũng có một số ý kiến lên tiếng bênh vực cho rằng thời gian qua Zero 9 đã có sự tiến bộ trong âm nhạc lẫn phong cách thời trang nên việc được một giải thưởng quốc tế là động lực để nhóm phát triển trong tương lai. Một khán giả động viên: “Mặc kệ ngoài kia nói thế nào, các bạn vẫn rất tài năng. Hôm nay các bạn đã chứng minh được điều đó". Về phía Zero 9, trước làn sóng chỉ trích của dư luận, nhóm lên tiếng: “Dù biết là các bạn rất nhiều người không ưa chúng tôi, nhưng từng cá nhân chúng tôi vẫn đang không ngừng cố gắng và nỗ lực. Nên mong rằng mọi người hãy bớt khắt khe và hãy đón nhận Zero 9”, nhóm chia sẻ.

Trước đó, trong bài phỏng vấn với Thanh Niên, Zero 9 cho biết nhóm gặp không ít áp lực khi được sang Hàn Quốc biểu diễn. “Áp lực lớn nhất là chúng tôi được đứng chung với các bạn sao hạng A. Hơn hết, nhóm phải chịu sức ép từ antifan vì mọi người lên án việc Zero 9 được tham gia một chương trình lớn. Bây giờ chúng tôi chỉ biết cố gắng diễn để thay đổi cách nhìn của khán giả. Thời gian trước đây, nhóm buồn và áp lực vì những bình luận ác ý từ khán giả. Đến thời điểm hiện tại, mọi người nói rằng Zero 9 hết hot, không còn ồn ào như trước. Chúng tôi không muốn nhóm đi lên từ ồn ào nữa vì mỗi ngày đều có một nhân vật nổi lên từ cộng đồng mạng nên nếu đi theo đường này sẽ chìm rất sớm. Nhóm muốn khán giả nhận ra là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, ghi dấu bằng sản phẩm chất lượng".