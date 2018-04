Zero 9: Muốn nổi tiếng nhờ scandal thì không đầu tư 1 tỉ đồng

Thời gian gần đây, Zero 9 trở thành cái tên gây sốt cộng đồng mạng vì nhận nhiều chỉ trích ngay khi vừa ra mắt. Cụ thể, sản phẩm âm nhạc POM vừa được tung ra đã nhận lượng dislike khủng (61 ngàn) trên YouTube. Việc đi theo hướng của các nhóm nhạc Kpop với tạo hình lòe loẹt cùng kỹ năng hát live yếu của nhóm trở thành đề tài bàn tán của người hâm mộ bởi trước đó, Zero 9 được “tung hô” là nhóm nhạc được chọn lọc kỹ lưỡng trong tổng số 20 thực tập sinh và được đào tạo bài bản suốt 2 năm dưới sự dẫn dắt của nhạc sĩ Tăng Nhật Tuệ.



Chia sẻ về việc bị chỉ trích trong thời gian qua, đại diện Zero 9 cho biết đó là bài học lớn để các thành viên trong nhóm rút kinh nghiệm và hoàn thiện mình hơn trong ở những dự án tiếp theo.

“Sở dĩ chúng tôi chọn hướng Trap - Hiphop dù đó là thể loại kén người nghe vì với một nhóm nhạc còn non trẻ như Zero 9, việc đi theo những thể loại thịnh hành trên thị trường như pop ballad sẽ rất khó để cạnh tranh với các nghệ sĩ khác. Trong khi đó, dòng nhạc Trap - Hiphop ít nhiều gì sẽ giúp nhóm tạo được dấu ấn đối với khán giả. Phần lời bài hát POM do các thành viên trong nhóm tự viết theo cảm nhận riêng của mình nên chắc chắn sẽ còn nhiều thiếu sót. Chúng tôi cũng lường trước những phản ứng của khán giả về điều này. Chúng tôi xem đó là bài học, rút kinh nghiệm để khiến người hâm mộ hài lòng hơn trong những dự án tiếp theo”, đại diện Zero 9 chia sẻ.

Ảnh: Fanpage Phía Zero 9 tiết lộ BTS chính là biểu tượng truyền cảm hứng, giúp nhóm có động lực phấn đấu

Nói về những phát ngôn ngông cuồng, phía Zero 9 cho biết vì các thành viên trong nhóm tuổi đời khá trẻ và mới vừa gia nhập làng giải trí nên không tránh khỏi sự thiếu chín chắn, khéo léo khi trả lời phỏng vấn. Đại diện Zero 9 từ chối chia sẻ về việc nhóm nhạc được gọi là hậu bối của HKT. Nói về danh xưng “phiên bản lỗi của BTS”, phía Zero 9 cho biết nhóm nhạc đến từ Hàn Quốc là biểu tượng truyền cảm hứng đến các thành viên của Zero 9.

“7 thành viên trong nhóm đều xem BTS là biểu tượng truyền cảm hứng. Các em đặt mục tiêu xây dựng nhóm được một phần đỉnh cao của BTS. Với một nhóm nhạc trẻ mới được ra mắt như Zero 9, việc tìm một nguồn động lực như BTS để phấn đấu là điều hoàn toàn hợp lý”, đại diện Zero 9 khẳng định.

“Việc bị khán giả chỉ trích là sự cố ngoài ý muốn. Nếu muốn đưa nhóm đi theo hướng nổi tiếng nhờ scandal thì chúng tôi đã không đầu tư số tiền lên đến 1 tỉ đồng cho MV đầu tiên. Nếu MV càng kém chất lượng thì khán giả càng có cái để chửi hơn. Nhưng vì chúng tôi không muốn đi theo con đường đó nên mới tập trung làm những sản phẩm âm nhạc nghiêm túc nhất", vị này nói thêm.