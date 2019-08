Zero 9 tiết lộ từng bị đàn chị nổi tiếng chèn ép đến mất cả show

Sau thời gian dài ấp ủ, nhóm nhạc Zero chính thức giới thiệu quyển sách From Zero to Hero cùng album Mature. Sự kiện có sự tham gia của ca sĩ Trương Thảo Nhi, ca sĩ Âu Bảo Ngân, ca sĩ GiGun… Thay vì chọn ra mắt sách ảnh hay tự truyện như nhiều nghệ sĩ hiện nay, Zero 9 lại chọn thể loại truyện fantasy siêu anh hùng để gây tò mò đến khán giả. Phần nội dung được viết bởi tác giả Ray Đoàn Huy, cùng phần tạo hình minh họa của họa sĩ trẻ Toàn Juno.

Khi được hỏi ý tưởng thực hiện sách, đại diện nhóm cho biết: “Thời điểm Zero 9 debut và trở thành hiện tượng mạng, nhóm được mời tham gia một gameshow dành cho giới trẻ . Nhưng cuối cùng, Zero 9 không thể góp mặt trong chương trình này vì một đàn chị chèn ép. Do nữ ca sĩ này giữ vị trí host, được khán giả yêu thích nên ê-kíp buộc phải gạch tên Zero 9 ra khỏi phần khách mời”. Nhóm nhạc 7 thành viên cho biết chính cú sốc đó đã giúp nhóm nhen nhóm ý tưởng ra mắt tự truyện, nhưng sau này thay đổi kế hoạch, trở thành một quyển sách fantasy để các chi tiết nhẹ nhàng hơn.

Nhóm cũng hé lộ kế hoạch biểu diễn tại lễ trao giải Soribada sắp tới Ảnh: Phương Dung

“Thời điểm nhóm xảy ra hàng loạt scandal, nhận không ít gạch đá của dư luận lại gặp thêm chuyện này thì nhóm hơi buồn. Nhưng mọi người cũng không cho phép bản thân buồn nhiều vì phải ra mắt dự án liên tục. Trong một sự kiện gần đây, nhóm gặp lại nữ ca sĩ đó và vẫn chào bình thường vì mọi chuyện đã qua rồi. Trong cuốn sách này không viết cụ thể ra mà chỉ mượn một hình tượng nhân vật nào đó để gửi gắm, giúp mọi chuyện không bị phanh phui ra hết”.

Đồng thời, cũng trong sự kiện này, Zero 9 cho biết nhóm đang chuẩn bị hành trình sang Hàn Quốc để tham dự lễ trao giải Soribada. Vì là đại diện Việt Nam duy nhất tại sự kiện này nên nhóm quyết định lựa chọn ca khúc Revolution để phát huy khả năng vũ đạo của mình. “Áp lực lớn nhất là chúng tôi được đứng chung với các bạn sao hạng A. Hơn hết, nhóm phải chịu sức ép từ antifan vì mọi người lên án việc Zero 9 được tham gia một chương trình lớn. Bây giờ chúng tôi chỉ biết cố gắng diễn để thay đổi cách nhìn của khán giả", đại diện nhóm chia sẻ.

Zero 9 nói thêm: “Thời gian trước đây, nhóm buồn và áp lực vì những bình luận ác ý từ khán giả. Đến thời điểm hiện tại, mọi người nói rằng Zero 9 hết hot, không còn ồn ào như trước. Chúng tôi không muốn nhóm đi lên từ ồn ào nữa vì mỗi ngày đều có một nhân vật nổi lên từ cộng đồng mạng nên nếu đi theo đường này sẽ chìm rất sớm. Nhóm muốn khán giả nhận ra là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, ghi dấu bằng sản phẩm chất lượng".