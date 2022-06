Váy cut out, items nàng nên diện ít nhất một lần cho ngày hè rạng rỡ

Hè sang là dịp để các bạn nữ được “quyền" diện nhiều hơn những trang phục cắt xẻ táo bạo. Không chỉ để hợp với thời tiết, những mẫu váy cut out còn là vũ khí tuyệt vời giúp tôn vóc dáng, đường cong cơ thể.

Điểm qua một loạt các thương hiệu thời trang nổi tiếng, những mẫu váy cut out luôn nằm trong danh sách best seller và nếu không nhanh tay, sản phẩm sẽ "sold out" ngay lập tức.

Ngoài vùng eo thon được khoe một cách khéo léo với những đường cắt bên sườn hay quanh eo thì phần cut out sau lưng khoe được phần cơ thể nuột nà vốn thường bị giấu kín một cách gợi cảm mà vẫn kín đáo.





Và vẫn còn rất nhiều những mẫu váy cut out với thiết kế táo bạo, lạ mắt nhưng đầy tinh tế khác để các nàng đẹp tham khảo, lựa chọn làm phong phú thêm bộ sưu tập thời trang của mình cho mùa hè rực lửa này.



Theo: Smoda, Vogue