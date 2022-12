* NHẬN ĐỊNH TRƯỚC TRẬN ĐẤU

Vì sao phải trông chờ phép mầu? Bởi Học viện Nutifood hiện chưa có điểm nào nếu thắng Khánh Hòa cũng chỉ có 3 điểm, khả năng đi tiếp là rất thấp. Do đội thứ ba bảng A đã chắc chắn có 4 điểm nên nếu muốn vào tứ kết, Học viện Nutifood còn phải so với đội thứ ba bảng C. Hiện chỉ có 2 trường hợp ở bảng C hoặc Đồng Tháp thắng trực tiếp Viettel thì 2 đội này cùng 3 điểm hoặc Gia Định thắng Hà Tĩnh và Viettel thắng Đồng Tháp thì Hà Tĩnh cũng có 3 điểm. Khi đó sẽ so hiệu số với nhau để quyết định vé thứ ba còn lại đi tiếp. Thế nên Học viện Nutifood vừa phải cố gắng thắng (hoặc thắng đậm càng tốt) và chờ kết quả bảng C mới biết được số phận của mình. Tương tự như vậy là Khánh Hòa nếu thắng đội của thầy Giôm thì cũng sẽ chờ kết quả bảng C xem có trở thành đội xếp thứ ba giành suất thứ 2 cho vé vớt đi tiếp với 3 điểm không?

Về tương quan lực lượng, Học viện Nutifood mạnh hơn và chiến thắng là điều trong tầm tay cho dù có thể họ thiếu Quốc Việt đang chấn thương. Nhưng sự không ổn định của các học trò thầy Giôm sau 2 thất bại trước Hà Nội và Bình Dương cho thấy vẫn còn nhiều việc phải làm cho đội bóng ĐKVĐ, nhất là cách tổ chức phòng ngự chưa thực sự vững vàng.

Hàng công của Học viện Nutifood đá đẹp, xứ lý mềm mại nhưng vẫn có chút gì đó chưa hiệu quả cũng khiến cho áp lực dành cho thế thủ lớn nếu bị phản công. Thế nên Lý Đức, Nhật Minh, Tuấn Vũ cần phải tỉnh táo hơn bên cạnh Thanh Khôi, Vĩnh Nguyên, Quốc Cường phải làm tốt hơn ở trục giữa thì may ra Học viện Nutifood mới có thể thắng trận này.





Khánh Hòa không có cái tên nào nổi bật và cũng biết họ đến với VCK không đủ khả năng tranh chấp đi xa, nhưng HLV Lê Văn Tú vẫn tự tin sẽ chơi một trận sống còn với đội ĐKVĐ. Nên nhớ đội bóng phố biển từng ghi bàn dẫn trước Hà Nội trước khi thua ngược nên nếu hàng thủ Học viện Nutifood chơi thiếu an toàn coi chừng sẽ phải trả giá.