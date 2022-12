'Vệ binh dải ngân hà 3' tung trailer hé lộ tạo hình của 'siêu nhân' Adam Warlock

Trailer của phim Vệ binh dải ngân hà 3 được Marvel giới thiệu tại sự kiện CCXP22 ở São Paulo, Brazil hôm 1.12 (giờ địa phương). Phần mới nhất đồng thời cũng là phần cuối cùng trong thương hiệu điện ảnh đình đám này do James Gunn ngồi ghế đạo diễn, có sự trở lại của nhiều nhân vật quen thuộc từ các phần phim trước như Starlord (Chris Pratt đóng), Drax (Dave Bautista), Gamora (Zoe Saldana), Groot (Vin Diesel lồng tiếng) và Rocket (Bradley Cooper lồng tiếng).

Bên cạnh dàn nhân vật cũ, Guardians of the Galaxy Vol. 3 còn giới thiệu thêm một số diễn viên khác như Will Poulter, Sean Gunn, Chukwudi Iwuji... Trong đó, Adam Warlock (Will Poulter đóng) - "siêu nhân" của "vũ trụ điện ảnh Marvel" (MCU) - được trình làng một cách đầy đủ. Còn Chukwudi Iwuji đóng High Evolutionary - thế lực có sự ảnh hưởng mật thiết đến siêu anh hùng Adam Warlock.

Vì các sự kiện trong Vệ binh dải ngân hà 3 diễn ra sau trận chiến với siêu ác nhân Thanos nên lúc này, sự xuất hiện của các nhân vật trong dự án mang tính chất rất khác khi mất người thân yêu, đối diện với các thế lực mới... Mở đầu trailer, nhóm của nhân vật Starlord xuất hiện với câu nói của anh: "Chúng tôi đã biến mất một thời gian, nhưng không quan trọng là điều gì sẽ xảy đến tiếp theo, quan trọng là vũ trụ vẫn cần những vệ binh".

Nhân vật Adam Warlock của nam diễn viên Will Poulter gây tò mò khi giữa trán sở hữu viên đá linh hồn. Trong truyện tranh Marvel Comics, đây là nhân vật có cấu tạo cơ thể rất đặc biệt, mang tính nổi loạn. Về sau, Adam được "thuần hóa" và đi giúp đỡ nhiều sinh linh trong vũ trụ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Gamora cũng gây bất ngờ không kém khi cô đã chết trong vũ trụ chính của MCU, có thể phim đề cập đến dòng thời gian khác. Và dường như Vệ binh dải ngân hà 3 tập trung khai thác nguồn gốc của Rocket khi ưu ái cho nhân vật này nhiều thời lượng qua trailer cũng như khi đoàn vệ binh đáp xuống một hành tinh của nhiều sinh vật giống Rocket.





Ở phần cuối cùng này, Vệ binh dải ngân hà tập trung vào nhiệm vụ bảo vệ vũ trụ nhưng nếu thất bại, mọi thứ có thể rất tệ hại với họ. Phần thứ 3 được trông đợi vì 2 phần phim trước (ra mắt năm 2014 và 2017) đạt doanh thu tốt tại phòng vé với tổng doanh thu toàn cầu trên 1,6 tỉ USD cũng như được khen về chất lượng, theo Deadline. Phim dự kiến chiếu ngày 5.5.2023.