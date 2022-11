Vẽ tranh lên xà phòng, chàng trai kiếm hơn 500 triệu đồng/tháng

Nhìn lại hành trình khởi nghiệp đầy gian nan của mình, điều mà anh Hà Anh Tuấn (30 tuổi), ngụ tại xã Đồng Thái, huyện An Dương (Hải Phòng) luôn cảm thấy tự hào nhất chính là những nỗ lực đã được đền đáp xứng đáng.

Từ áp lực thành động lực

Kể về hành trình của mình, Anh Tuấn cho biết mình từng có 8 năm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh sản xuất, phân phối mỹ phẩm và thời trang may mặc nhưng do ảnh hưởng bởi dịch bệnh năm 2020, công việc kinh doanh không tốt khiến anh căng thẳng suốt một thời gian dài, dẫn đến căn bệnh rối loạn lo âu.

“Mọi kế hoạch thất bại liên tục mà tài chính giới hạn nên có khi cả ngày tôi chỉ ăn một gói mì nên bị sụt cân hơn 10 ký. Bố mẹ cũng phải sống khó khăn hơn vì lo lắng chạy vạy tiền để hỗ trợ tôi, dần dần áp lực bản thân ngày càng lớn, tôi bị mất ngủ triền miên, xử lý vấn đề kém, ghi nhớ thông tin cũng cực kỳ khó và nhạy cảm với mọi lời nói, sự việc xung quanh, ngay cả khi ra đường nghe tiếng xe cũng làm tôi sợ hãi”, Anh Tuấn chia sẻ.

Anh Tuấn quyết định về quê, sau 5 tháng điều trị, tình trạng đã dần khả quan hơn. Do thấy mình đã lãng phí quá nhiều thời gian nên anh bắt đầu dành thời gian suy nghĩ lại tất cả điểm mạnh, điểm yếu của bản thân và vạch ra hướng đi mới cùng người em trai là Hà Anh Tùng (26 tuổi).

Anh Tuấn cho hay: “Cả hai anh em đều nhận thấy xà phòng thủ công rất phù hợp với thị trường hiện tại và số vốn vỏn vẹn một triệu đồng đang có. Đặc biệt ở các quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản có xà phòng nghệ thuật rất phát triển nhưng Việt Nam gần như chưa có đơn vị nào làm cả”. Thế là cả hai quyết định tìm tòi, đầu tư học hỏi chuyên gia và dần dần các mẻ xà phòng thủ công nghệ thuật đầu tiên ra đời.

Chia sẻ về sản phẩm mình đang làm, anh Tuấn cho biết xà phòng nghệ thuật được trang trí nhiều lớp màu sắc, tính toán kỹ đến từng chi tiết và điểm đặc biệt là mang hình ảnh thu nhỏ của cảnh vật thiên nhiên, danh lam thắng cảnh, những bức họa nổi tiếng, phim ảnh…





“Xà phòng nghệ thuật vì tính chất cầu kỳ, phức tạp và đòi hỏi kỹ thuật cao trong thao tác từ việc đánh trộn, lựa chọn nguyên liệu, thiết lập công thức phải chi tiết hơn các loại xà phòng thông thường. Cách thiết kế mẫu xà phòng nghệ thuật có nét tương đồng với trang trí bánh kem nhưng sẽ khó hơn rất nhiều vì tính chất của xà phòng sẽ đông đặc dần, nên sẽ không có quá nhiều thời gian để thao tác thiết kế trang trí”, Anh Tuấn cho hay.

Đừng ngại đương đầu khó khăn

Tuy có rất nhiều ý tưởng và kinh nghiệm từ việc kinh doanh mỹ phẩm nhưng với xà phòng nghệ thuật thì gần như cả hai anh em Tuấn - Tùng phải bắt đầu lại từ con số 0, từ việc tìm kiến thức, nguồn nguyên liệu, cách tính toán công thức, quy trình sản xuất... Vì xà phòng làm ra dù không quá khó nhưng để làm xà phòng nghệ thuật, để kinh doanh thì có nhiều vấn đề xung quanh.

“Anh em tôi đã đổ bỏ rất nhiều mẻ xà phòng khác nhau và đã có những lúc rất chán nản khi sai lầm mà không biết sai ở đâu mà sửa, nhất là yếu tố khí hậu - địa lý cũng là một trong những nguyên nhân dễ ảnh hưởng đến quá trình sản xuất xà phòng. Lúc đó, lợi nhuận từ các sản phẩm thủ công cơ bản được bao nhiêu là chúng tôi dồn hết vào nghiên cứu và phát triển xà phòng nghệ thuật”, Anh Tùng chia sẻ.

Mùi hương, màu sắc và dụng cụ sản xuất chuyên dụng là ba vấn đề khiến anh em Tuấn - Tùng đau đầu nhất. Vì ở thị trường Việt Nam chưa có đơn vị nào chuyên về nguyên liệu, dụng cụ sản xuất xà phòng nghệ thuật nên cả hai cũng đã thử nghiệm, tìm tòi và tốn kém rất nhiều kinh phí trong việc lựa chọn nhà cung cấp. Hiện tại, toàn bộ nguyên liệu dùng làm xà phòng đều nhập khẩu, cao cấp và mang tính thảo mộc như tinh dầu ô liu, Jojoba, Sachi Inchi, hạnh nhân ngọt… và màu sắc sử dụng đều được FDA (Cục Quản lý Thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ) cho phép sử dụng.

Là người bạn, đồng nghiệp của hai anh em Tuấn - Tùng, chị Nguyễn Vân (21 tuổi), ngụ tại xã An Hưng, huyện An Dương (Hải Phòng) chia sẻ: “Cả Tuấn và Tùng đều là người rất cẩn thận, toàn tâm toàn ý và luôn chú trọng trong công việc từ những cái nhỏ nhất. Anh Tùng đã có một tuần đi làm với đôi mắt sưng húp, đỏ lừ vì chất nào dính phải do đêm nào cũng thức để làm xà phòng. Còn anh Tuấn thì rất kỹ tính, chu toàn trong mọi việc và tôi rất phục ý chí khởi nghiệp của anh”.

Sau 2 năm khởi nghiệp, những bánh xà phòng nghệ thuật của hai anh em Tuấn - Tùng đã phân phối ở thành phố lớn của Việt Nam như: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Hội An và xuất qua nước ngoài theo dạng quà tặng xách tay. Số bánh xà phòng nghệ thuật bán ra mỗi tháng tầm 1.300 - 2.000 sản phẩm và đạt doanh thu dao động từ 500 - 550 triệu đồng/tháng.

Là khách hàng cảm thấy rất ưng ý khi dùng sản phẩm, chị Vũ Phương Thảo (22 tuổi), ngụ tại xã An Đồng, huyện An Dương (Hải Phòng) cho hay: “Ban đầu, mua về nhìn không giống xà phòng vì cứ nghĩ là bánh và tôi đã dùng sản phẩm tầm 7 - 8 tháng. Tôi thấy sản phẩm được làm từ các nguyên liệu sạch, hương thơm từ các loại tinh dầu nên rất dễ chịu mà giá thành cũng không quá đắt, nhiều mẫu mã đẹp mắt”.

“Hiện tại, tôi đang mở các lớp học trực tuyến dạy làm xà phòng nghệ thuật và đã lên kế hoạch trong tương lai gần nhất sẽ xây dựng một địa điểm để chia sẻ đào tạo chuyên sâu hơn về sản phẩm này đến mọi người. Các bạn trẻ hãy dám khác biệt, ham học hỏi, sẵn sàng thay đổi bản thân ngày một tốt hơn và đừng ngại đương đầu với khó khăn vì sau giông bão sẽ chợt nhận ra mình đã phi thường đến mức ngạc nhiên đấy”, Anh Tuấn bày tỏ.