Vì Ấn Độ, U.20 Việt Nam rơi vào thế khó trước Indonesia ở giải châu Á

Với án phạt của FIFA dành cho bóng đá Ấn Độ, đội tuyển U.20 Việt Nam cũng vô tình bị ảnh hưởng. Theo đó, U.20 Ấn Độ được chia vào bảng H (do Iraq đăng cai tổ chức) ở vòng loại U.20 châu Á đã bị hủy tư cách thi đấu. Bảng H từ chỗ có 4 đội nay chỉ còn 3 đội. Chính vì vậy, cách tính thành tích để xác định các đội bóng giành quyền vào chơi VCK U.20 châu Á 2023 cũng có sự thay đổi.

Vòng loại U.20 châu Á 2023 có sự tham dự của 44 đội tuyển được chia vào 10 bảng (4 bảng có 5 đội và 6 bảng có 4 đội). 16 đội tuyển gồm: 10 đội nhất bảng, 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất và chủ nhà Uzbekistan sẽ góp mặt ở VCK U.20 châu Á vào năm sau.

Theo đó, 10 đội đứng nhất mỗi bảng sẽ trực tiếp đến với VCK. Trong khi đó, 10 đội xếp nhì sẽ so với nhau thành tích ở các trận gặp đội đứng nhất và đứng thứ 3 của bảng đó. Ví dụ như ở bảng F có 4 đội (Indonesia, Việt Nam, Hồng Kông và Timor Leste), nếu U.20 Việt Nam xếp nhì, còn U.20 Hồng Kông đứng chót bảng thì kết quả của trận đấu giữa Việt Nam và Hồng Kông sẽ bị hủy. Chỉ có kết quả của 2 trận U.20 Việt Nam gặp Indonesia và Timor Leste sẽ được tính để so thành tích với 9 đội khác cũng xếp nhì bảng. Tức là nếu như đứng nhì bảng chung cuộc, U.20 Việt Nam sẽ mất lợi thế lớn khi so thành tích với 9 đội nhì bảng khác. Bởi vì khi gặp các đối thủ yếu hơn như Hồng Kông hay Timor Leste, đây sẽ là cơ hội để các chàng trai áo đỏ giành những chiến thắng đậm và có hiệu số tốt.





Tương tự, ở những bảng đấu có 5 đội, đội xếp nhì cũng chỉ được tính kết quả ở các trận gặp đội đứng nhất và đứng thứ ba chung cuộc, còn kết quả khi gặp 2 đội nằm chót bảng sẽ bị hủy.

Như vậy, để tránh các trường hợp xấu có thể xảy ra, đội bóng của HLV Đinh Thế Nam phải trở thành 1 trong 10 đội bóng giành tấm vé trực tiếp đến với VCK U.20 châu Á 2023. Nhưng để làm được điều này, Khuất Văn Khang và các đồng đội cần phải giành chiến thắng trước U.20 Indonesia trong lượt trận quyết định cuối cùng ở vòng loại.

Tuy nhiên, đây sẽ là nhiệm vụ rất khó khăn đối với U.20 Việt Nam khi đội bóng của HLV Shin Tae-yong là chủ nhà. Bên cạnh đó, đội bóng xứ vạn đảo cũng đang hừng hực khí thế muốn "phục thù" trước Việt Nam sau khi bị loại cay đắng ở giải U.19 Đông Nam Á cách đây không lâu.