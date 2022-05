Vì sao Benedict Cumberbatch không vào vai phản diện trong ‘Thor: The Dark World’?

Benedict Cumberbatch vào vai Doctor Strange trước đây gần như được chọn là một trong những nhân vật phản diện đáng quên nhất của “Vũ trụ Điện ảnh Marvel” (MCU) trong bom tấn Thor: The Dark World ra rạp năm 2013. Benedict Cumberbatch ra mắt MCU trong Doctor Strange năm 2016 với tư cách là nhân vật chính diện và nhanh chóng trở thành một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của MCU.

Bộ phim Doctor Strange 2 cũng do Cumberbatch đóng chính định hình một trong những nút thắt quan trọng nhất khi đi sâu vào đa vũ trụ và tìm cách chống lại một biến thể xấu xa của chính anh.

Cuốn sách Câu chuyện về Marvel Studios: Sự hình thành của Vũ trụ Điện ảnh Marvel đang nhanh chóng trở nên phổ biến, tiết lộ rằng Benedict Cumberbatch ban đầu được xem xét cho vai Malekith trong phần tiếp theo của Thor. Christopher Eccleston cuối cùng được chọn đóng vai phản diện Malekith, khiến hầu hết khán giả coi là một trong những bộ phim đáng quên nhất của MCU. Diễn xuất của Eccleston thất bại trong việc cứu nhân vật Malekith khỏi một kịch bản không hay và nhiều nhà phê bình đánh giá Malekith là một trong những nhân vật phản diện tồi tệ nhất MCU.

Trong khi Cumberbatch có thể tạo ra một nhân vật phản diện tốt hơn với vai John Harrison trong Star Trek: Into Darkness năm 2013 thì việc chọn anh vào vai Malekith sẽ khiến cả anh và người xem MCU có thể không được trải nghiệm vai diễn Doctor Strange xuất sắc của nam diễn viên. Marvel Studios đã làm tốt công việc khi chọn được những diễn viên phù hợp để đưa nhiều nhân vật mang tính biểu tượng của họ lên màn ảnh rộng. Và Cumberbatch trong vai Doctor Strange cũng không phải là ngoại lệ. Lãng phí tài năng của diễn viên cỡ Cumberbatch vào nhân vật phản diện như Malekith sẽ là một sai lầm lớn, đặc biệt là với những gì anh có thể đạt được với vai Doctor Strange cho đến nay.

Giống như Tony Stark của Robert Downey Jr., thật khó để tưởng tượng bất kỳ diễn viên nào khác ngoài Cumberbatch thủ vai Doctor Strange. Điều khiến Cumberbatch trở nên phù hợp hơn với nhân vật vì anh là người đề nghị đóng vai Stephen Strange trong cuộc gặp gỡ với chủ tịch Marvel Studios Kevin Feige.





Cuốn sách tiết lộ thêm rằng Kevin Feige và những người còn lại của Marvel Studios đã nghĩ đến Cumberbatch cho vai diễn về bậc thầy của nghệ thuật thần bí trước khi họ gặp nam diễn viên. Và bất ngờ thay, chính Cumberbatch muốn đóng Doctor Strange. Dù Cumberbatch chắc chắn sẽ nâng tầm nhân vật Malekith nhưng việc ngừng tuyển chọn anh trong Thor: The Dark World đã chứng minh đây là một trong những quyết định tốt nhất mà đội ngũ casting diễn viên của Marvel Studios có thể đưa ra.

Cumberbatch có một hành trình khá dài trong MCU. Khi không xuất hiện trong Thor: The Dark World, anh tương tác với Thần Sấm do Chris Hemsworth đóng trong phần tiếp theo Thor: Ragnarok (2017) với vai khách mời. Kể từ đó, nhân vật Doctor Strange đóng vai trò quan trọng trong một số bộ phim lớn của MCU, như Avengers: Endgame và Spider-Man: No Way Home.

Tương lai trong MCU của Benedict Cumberbatch sẽ còn tươi sáng hơn khi Doctor Strange 2 thu lợi nhuận cao cho Marvel.