Vì sao cái tên Lê Hiếu được cộng đồng mạng tìm kiếm tăng chóng mặt ?

Với việc thể hiện xuất sắc những kỹ thuật nhảy vô cùng cuốn hút, điêu luyện, Lê Hiếu đã khiến MC Trấn Thành, ca sĩ Kay Trần cùng nhiều người khác gật gù tán dương. Và ngay sau đó, cái tên Lê Hiếu lập tức được cộng đồng mạng tìm kiếm. Lượt theo dõi của chàng trai quê ở TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cũng tăng chóng mặt với hơn 20.200 người...

Bước qua khó khăn

Lê Hiếu chính là người đã từng đoạt Huy chương Vàng Thế vận Olympic trẻ - Youth Olympic Games 2018 với bộ môn breakdance tại Argentina. Đồng thời cũng từng là Á quân của chương trình Thử thách cùng bước nhảy - So you think you can dance 2017 cùng... vô số giải thưởng về nhảy khác.

Ít ai biết, để có thể đạt được thành công như thế, chàng trai này đã bước qua không ít khó khăn và những biến cố cuộc đời.

Lê Hiếu nhớ lại: "Năm 2011, gia đình phải trải qua những bước ngoặt khó tin. Vì làm ăn thất bại, ba mẹ phải bán nhà. Mẹ cũng lâm bệnh nặng. Rồi sau đó, ba cũng vướng cảnh tù tội vì cờ bạc đỏ đen".

"Có quá nhiều thứ đến cùng lúc khiến tôi và hai đứa em như muốn quỵ ngã. Tôi là anh lớn trong nhà, gần như là trụ cột của gia đình về tinh thần ở thời điểm đó. Trong cơn bĩ cực ấy, tôi vô tình được xem được một bộ phim về hiphop. Điệu nhảy breaking (điệu nhảy đường phố thuộc dòng nhảy hiphop - PV) ấn tượng trong phim đã đọng lại trong tôi và tôi đã tập tành nhảy theo. Tôi cũng rủ hai em tôi tham gia, xem như một trò chơi giúp các em có thể thư giãn và không suy nghĩ quá nhiều về cuộc sống lúc đó. Tôi xem breaking như một phương pháp để giúp sống lạc quan. Và tôi bén duyên với bộ môn này từ đấy", vũ công 22 tuổi, kể.

Nếu ban đầu, Lê Hiếu chỉ xem breaking đơn giản là giúp vượt qua những ngày khốn khó. Thì khi yêu thích và đam mê, chàng trai này đã tự cố gắng để biến niềm đam mê nhảy ấy thành cái nghề. Lê Hiếu tâm sự: "Gia đình tôi đã khó khăn nên tôi buộc bản thân phải thành công với breaking. Để từ breaking có thể giúp tạo ra đồng tiền, tạo dựng được cuộc sống ổn định lo cho gia đình. Và cũng từ đó mà tôi quyết tâm, nỗ lực hết sức với breaking".





Để có thể chinh phục những kỹ thuật khó hơn trong bộ môn nghệ thuật đường phố này, Lê Hiếu đã cùng rủ bạn bè tận dụng thời gian rảnh để tập luyện. Ngoài ra còn học xem trên YouTube, hoặc tự nghiên cứu những động tác khó... Chàng trai này cũng làm bạn với nhiều người có cùng sở thích ở nhiều tỉnh, thành. Nhờ vậy đã có thêm cơ hội giao lưu "so trình", phô diễn tài năng để cùng nhau phát triển.

Theo vũ công đang 'gây sốt' trên mạng này, thì tính đến thời điểm hiện tại đã theo nhảy múa được 11 năm. Và trong thời gian ấy đã gặp vô số những chấn thương bởi tập luyện breaking thì chấn thương là điều không tránh khỏi. "Có khá nhiều chấn thương xảy ra, có nặng có nhẹ. Nhưng có một lần tôi vẫn nhớ và sợ tới giờ. Đó là lúc bị lệch cổ chân ngay trước ngày thi chương trình So you think you can dance 2017. Tôi không thể đứng và việc đi lại rất khó khăn. Ai cũng bảo tôi hãy dừng thi. Nhưng tôi vẫn băng chân lại, uống thuốc giảm đau, chườm đá, và làm mọi cách để tiếp tục niềm đam mê. Và tôi đạt chức Á quân của chương trình", Lê Hiếu tâm sự.

Nỗ lực đưa nghệ thuật nhảy đường phố của Việt Nam phát triển

Hiện tại, mong mỏi biến niềm đam mê nhảy trở thành một nghề ổn định đã trở thành sự thật. Khi giờ đây, Lê Hiếu đang là giáo viên tại trường dạy múa vũ công Dancenter Việt Nam ở TP.HCM. "Mỗi ngày tôi vẫn tập luyện breaking đều đặn, khoảng 3 đến 5 tiếng đồng hồ. Những ngày không phải dạy thì tôi tập luyện nhảy nhiều hơn. Bởi tôi luôn muốn hoàn thiện và nâng cấp bản thân mình hơn để luôn có phong độ tốt nhất", Lê Hiếu cho biết.

Vũ công tài năng này kể thêm, trong nghệ thuật đang theo đuổi, rất tôn trọng và thích rất nhiều vũ công trên khắp cả nước. "Và đặc biệt, người tôi thần tượng vì tư duy, cách truyền tải, bài học, và rất nhiều thứ để có tôi của ngày hôm nay, đó chính là biên đạo múa vũ công John Huy Trần", Lê Hiếu chia sẻ.

Nói về việc có quá nhiều dự đoán sẽ trở thành quán quân của chương trình Street Dance Việt Nam, Lê Hiếu cho rằng: "Tôi đến với cuộc thi trên tinh thần cống hiến, làm tốt nhất những gì mình có. Tôi muốn mọi người biết đến tôi có gì và tôi là ai. Và nếu như thắng thì tất nhiên đó là điều mà mỗi tuyển thủ đều mong muốn".

Cũng theo anh chàng đang mê hoặc dân mạng bằng những kỹ thuật nhảy đỉnh cao này, thì hiện nay nghệ thuật nhảy đường phố của Việt Nam đã và đang dần phát triển, có những tín hiệu tích cực, như có hẳn cuộc thi dành riêng cho bộ môn này. Tuy nhiên chưa thể sánh ngang với các nước trên thế giới.

"Vì thế, tôi mong tất cả thành viên trong cộng đồng đam mê nhảy này phải làm việc, phải nỗ lực cống hiến hết sức có thể. Riêng tôi, tôi ấp ủ ước mơ lớn nhất đó là có thể tham gia thật nhiều hơn nữa các cuộc thi nhảy quốc tế, và có những dấu ấn, những thành công trong những cuộc thi ấy để khẳng định với thế giới là người trẻ Việt Nam cũng rất tài năng. Ngoài ra, tôi mơ được đại diện Việt Nam tham gia thi đấu Olympic 2024 tại Pháp. Đây sẽ là năm đầu tiên mà breaking được chính thức đưa vào danh sách thi đấu của Thế vận hội", Lê Hiếu nói.