Vì sao căn hộ trung tâm vẫn thu hút nhà đầu tư bất chấp đại dịch?

Sở hữu những lợi thế liên quan đến chất lượng sống và khả năng kết nối giao thương, khu vực trung tâm các thành phố có nhiều tiềm năng phát triển các loại hình bất động sản. Sức hút của những sản phẩm bất động sản này được minh chứng bởi bảng xếp hạng các thành phố có giá nhà ở đắt đỏ nhất hành tinh.

Trong danh sách năm 2021 do trang The Richest đưa ra, dẫn đầu bảng xếp hạng là những thành phố lớn, đóng vai trò trung tâm kinh tế, tài chính như London, Hồng Kông, New York, Tokyo, Sydney... Sự xuất hiện của những cái tên này là không gây bất ngờ bởi vị trí trung tâm là một bảo chứng cho tiềm năng tăng giá bền vững.

Theo các chuyên gia, vị trí trung tâm mang lại giá trị độc tôn cùng những “giá trị vô hình” khác biệt khiến giới thượng lưu và các nhà đầu tư phải săn tìm. Trung tâm thành phố là khu vực có kết cấu chặt chẽ, từ cơ sở hạ tầng, hệ thống các cơ quan hành chính đến giao thông đồng bộ. Bên cạnh đó là hệ sinh thái đáp ứng đủ các nhu cầu văn hóa, thương mại, giải trí... đảm bảo cho cuộc sống tiện nghi đầy đủ.

Lý giải cho sức hút của bất động sản trung tâm, các chuyên gia cho rằng nguyên nhân là do quỹ đất khan hiếm, trong khi các dự án được cấp phép mới không nhiều. Nguồn cung đang cạn dần nhưng nhu cầu thực tế lại cao do số lượng người giàu tăng nhanh; nhu cầu thuê ngắn hạn, dài hạn của doanh nhân và chuyên gia cấp cao vẫn là rất lớn. Ngoài ra, việc sở hữu bất động sản những khu vực này cũng là một cách để khẳng định vị thế của chủ sở hữu.

Thị trường bất động sản trong năm 2021 chứng kiến mức tăng giá lập đỉnh của các căn hộ hạng sang, được nhận định là giai đoạn nóng nhất trong vòng một thập niên qua. Nhiều dự án có giá bán hàng trăm triệu đồng mỗi mét vuông, thậm chí các căn hộ trên đất đều xuất hiện vùng giá đỉnh, phá vỡ kỷ lục giá bán căn hộ cao nhất tại Việt Nam từ trước đến nay.

Tại khu vực Hà Nội, các dự án bất động sản tại Q.Đống Đa trong vài năm gần đây được rất nhiều khách hàng và nhà đầu tư săn đón nhờ khả năng kết nối nhanh chóng đến các tuyến giao thông huyết mạch, giúp di chuyển dễ dàng đến những khu vực trọng điểm trong và ngoài thành phố. Ngoài ra, với vị trí ở điểm giao thoa giữa các quận trung tâm, đây được coi là nơi kết nối giá trị từ các khu vực dân cư kinh tế và trung tâm hành chính ở Hà Nội. Điều này giúp các bất động sản trong khu vực dễ dàng tìm kiếm khách thuê, đặc biệt là khách thuê lâu dài.





Khi cuộc sống ngày càng bận rộn và áp lực, khách hàng đặc biệt là nhóm chuyên gia hoặc nhân viên công sở có xu hướng tìm kiếm nơi an cư tại trung tâm hoặc khu vực lân cận để thuận tiện cho việc đi lại. Tất nhiên, bên cạnh yếu tố vị trí và giá cả; không gian sống cũng là một trong những vấn đề được nhóm khách hàng kể trên đặc biệt lưu tâm. Sau đại dịch, xu hướng tìm kiếm các dự án xanh, tích hợp đa tiện ích tăng cao bởi yếu tố về sức khỏe được đặc biệt quan tâm.

Tại Hà Nội, Lancaster Luminaire đang là dự án tiêu biểu trong việc kiến tạo không gian sống an toàn, tiện nghi khi sở hữu vị trí trung tâm thành phố và được cấp giấy chứng nhận Leed Siver, chứng chỉ công trình xanh tại Việt Nam chứng nhận tiêu chuẩn Quốc tế cho công trình thiết kế đạt chuẩn hàng đầu về năng lượng cũng như thân thiện với môi trường sống. Ngoài ra, chuỗi tiện ích đặc quyền gồm: Sky Lounge, Sky Pool, Sky Gym… hứa hẹn mang đến những trải nghiệm hoàn hảo cho cư dân sinh sống.

Dự án được kỳ vọng sẽ thu hút được nhóm khách là các chuyên gia trong và ngoài nước đến sinh sống, đặc biệt là nhóm khách hàng người Nhật. Trước đây, Tập đoàn Trung Thủy đã thành công trong việc kiến tạo nên 2 cộng đồng Nhật tiêu biểu tại Lancaster Núi Trúc và Lancaster Lê Thánh Tôn. Do vậy, việc Lancaster Luminaire sở hữu nhiều yếu tố nổi trội hơn so với các dự án trước đây làm gia tăng mức độ kỳ vọng về một cộng đồng Nhật 2.0 mới sẽ được thiết lập tại Hà Nội.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản trung tâm thiếu vắng nguồn cung mới, Lancaster Luminaire được xem là dự án vô cùng tiềm năng khi ra mắt phân khúc căn hộ dịch vụ trong quý 1.2022.