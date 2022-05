Vì sao chất lượng sữa châu Âu luôn dẫn đầu thế giới?

Châu Âu - “anh cả” của ngành sữa thế giới

Nhắc đến sữa, nhiều người thường nghĩ đến New Zealand hay Úc, những quốc gia có diện tích đồng cỏ lớn với các lợi thế về địa hình và thích hợp cho việc nuôi thả. Thực tế, châu Âu mới là thị trường xuất khẩu sữa lớn nhất thế giới nhờ nền nông nghiệp phát triển từ rất lâu đời.

Từ thế kỷ 19, người châu Âu đã sáng tạo nhiều phương pháp canh tác và chăn nuôi tiên tiến, giúp lượng nông sản tăng 2,7 lần trên cùng một diện tích. Các phương pháp canh tác kết hợp cùng công nghệ thủy lợi, bảo dưỡng đất mang lại nguồn thức ăn dồi dào, tạo điều kiện để phát triển đàn bò. Nhờ đó, chất lượng và sản lượng sữa của châu Âu ngày càng tăng.

Ngày nay, châu Âu được biết đến là khu vực có nền khoa học dinh dưỡng phát triển bậc nhất thế giới, đặc biệt là ngành sữa. Thống kê cho thấy, trong 10 thương hiệu sữa hàng đầu thế giới, có đến 5 thương hiệu đến từ các quốc gia châu Âu.

Theo báo cáo của Statista - Công ty nghiên cứu thị trường của Đức, ngành xuất khẩu sữa châu Âu chiếm 47% thị phần toàn cầu. Năm 2020, lục địa này đóng góp đến 7 quốc gia trong top 10 nước có sản lượng xuất khẩu sữa cao nhất thế giới.

“Lục địa già” cũng là khu vực đi đầu sản xuất dòng sữa organic. Đây là dòng sữa được sản xuất theo phương pháp hữu cơ thuần tự nhiên, không sử dụng kháng sinh hay không hóa chất từ nguồn nước cho đến đất trồng cỏ,… Sử dụng sữa organic đang là xu hướng tiêu dùng đang được ưa chuộng trên toàn thế giới bởi tính an toàn, tốt cho sức khỏe người sử dụng.

Với nền tảng lâu đời, phát triển theo hướng công nghệ cao, áp dụng các tiêu chuẩn khắt khe cũng như mở ra các xu hướng tiêu dùng mới, châu Âu luôn là “anh cả”, kiến tạo nên các “chuẩn mực” cho ngành sữa thế giới.

Mang sữa chuẩn châu Âu về Việt Nam

Nhằm mang đến các sản phẩm sữa chuẩn châu Âu đến gần với người tiêu dùng Việt, Nhà máy sữa Nutifood Thụy Điển cùng Viện Nghiên cứu dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS) đã được thành lập tại thành phố Bjuv, miền Nam Thụy Điển - nơi được mệnh danh là vùng nông nghiệp tốt nhất Bắc Âu. Kết hợp nguồn nguyên liệu cao cấp, công nghệ sản xuất tiên tiến cùng bề dày kinh nghiệm của Nutifood, NNRIS cung cấp các giải pháp dinh dưỡng chất lượng cao, phù hợp với thể trạng đặc thù của người Việt.

Nhận thấy nhu cầu tăng cường miễn dịch cho trẻ em Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch còn dai dẳng, NNRIS vừa giới thiệu một giải pháp mới: Nutifood GrowPLUS+ Sữa non (Vàng). Với công thức đặc chế, giúp trẻ nhân đôi sức đề kháng, sản phẩm có thành phần chính là 100% sữa non 24h nhập khẩu trực tiếp từ Mỹ kết hợp cùng nền tảng FDI “đề kháng khỏe, tiêu hóa tốt”.

Chia sẻ lý do lựa chọn sữa non làm thành phần chính, chuyên gia dinh dưỡng NNRIS cho biết: “Sữa non 24h có hàm lượng kháng thể Immunoglobulins (IgA, IdD, IgG, IgM…) cùng Lactoferrin và các enzyme cao hơn các loại sữa non 48h hay 72h. Đây chính là nguồn bổ sung đề kháng tự nhiên quan trọng cho trẻ dưới 3 tuổi,cũng là giai đoạn nền tảng tăng trưởng trong những năm đầu đời”.

Thành phần quan trọng tiếp theo của Nutifood GrowPLUS+ Sữa non (Vàng) là nền tảng công thức FDI độc quyền của NNRIS, mang lại nguồn bổ trợ thứ 2 cho hệ miễn dịch của trẻ nhỏ. Công thức này được đặc chế từ chất xơ hòa tan FOS/Inulin kết hợp với HMO góp phần tăng cường hệ tiêu hóa cho trẻ. Nền tảng FDI được Viện Dinh dưỡng Quốc gia chứng nhận lâm sàng, cho thấy hiệu quả rõ rệt với thể trạng của trẻ em Việt Nam chỉ sau 4 tháng sử dụng. Theo đó, tỷ lệ trẻ bị nhiễm khuẩn hô hấp giảm 58,6%, tình trạng táo bón giảm 77,8% và tỷ lệ trẻ gặp vấn đề về giấc ngủ giảm 56,4%.

Nutifood GrowPLUS+ Sữa non (Vàng) còn mang đầy đủ dưỡng chất cho trẻ phát triển thể chất lẫn não bộ. Sản phẩm chứa đầy đủ các vi chất như canxi, kẽm, phốt-pho, vitamin D3 hỗ trợ quá trình hình thành cấu trúc xương để trẻ tăng trưởng chiều cao vượt trội. Trong khi đó, các chất DHA, lutein, i-ốt sẽ hỗ trợ hoàn thiện thị giác và trí não của trẻ. Sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu 100% từ Thụy Điển.

Với chất lượng sữa chuẩn châu Âu, Nutifood GrowPLUS+ Sữa non (Vàng) giúp các mẹ yên tâm hơn vì con được cung cấp nền tảng đề kháng vững chắc để phát triển vượt trội. Đặc biệt trong giai đoạn đầu đời, sản phẩm còn là “người bạn đồng hành” giúp tăng cường khả năng miễn dịch, ngăn chặn những tác nhân gây hại để trẻ tự do khám phá thế giới rộng mở.