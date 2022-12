Vì sao chưa khởi tố bị can vụ lật ca nô du lịch trên biển Cửa Đại?

Chiều 20.12, một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết liên quan vụ lật ca nô du lịch trên biển Cửa Đại (TP.Hội An, Quảng Nam) hồi cuối tháng 2, khiến 17 du khách tử vong, hiện đơn vị vẫn chưa khởi tố bị can (bị can là ông Lê Sen, người điều khiển phương tiện gặp nạn - PV).

Theo vị này, Công an tỉnh đã đề xuất khởi tố bị can, nhưng Viện kiểm sát nhân dân đồng cấp trả hồ sơ và đề nghị làm rõ, thu thập thêm một số tài liệu.

Hiện tại đủ căn cứ để khởi tố bị can, tuy nhiên vẫn cần phải có kết luận giám định về người điều khiển phương tiện có vi phạm luật Giao thông đường thủy nội địa hay không, nên cần phải làm lại giám định.

Vị này cũng cho hay, trước đây có thể sử dụng kết quả trả lời của các cơ quan chuyên ngành là được. Nhưng theo quy định hiện nay, bắt buộc phải có giám định của các cơ quan chức năng về việc người điều khiển phương tiện có vi phạm các quy định về luật đường thủy hay không. Do đó Công an tỉnh phải làm lại giám định từ phía Bộ GTVT.





“Theo lời khai ban đầu, công an cũng đã xác định có vi phạm. Nhưng do luật đường thủy và đường bộ hơi khác nhau, nên buộc phải làm rõ hơn thông tin. Hiện Công an tỉnh đang chờ kết luận của Bộ GTVT”, vị lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam nói.

Liên quan đến vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án hình sự để điều tra về hành vi vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 13 giờ 45 phút ngày 26.2, ca nô du lịch số hiệu QNa-1152 của Công ty TNHH MTV du lịch Phương Đông do ông Lê Sen (52 tuổi, ở P.Cửa Đại, TP.Hội An) điều khiển, lưu thông trên tuyến đường thủy từ đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp, TP.Hội An) về cảng Cửa Đại (TP.Hội An).

Lúc này, trên ca nô du lịch có 36 du khách, 3 thuyền viên (tổng cộng 39 người). Đến 14 giờ 5 phút cùng ngày, ca nô du lịch bất ngờ bị sóng lớn đánh lật trên biển Cửa Đại khiến 17 người chết.