Vì sao Ixora Ho Tram by Fusion là Dự án đáng đầu tư trong năm 2022?

Chủ sở hữu hoàn toàn an tâm khi ngôi nhà nghỉ dưỡng của gia đình được phát triển bởi chủ đầu tư nước ngoài uy tín

Là dự án thành phần thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp hàng đầu Đông Nam Á The Grand Ho Tram Strip, được phát triển bởi chủ đầu tư nước ngoài uy tín là Công ty TNHH Dự Án Hồ Tràm (Ho Tram Project Company - HTP), thuộc sở hữu bởi Quỹ đầu tư Lodgis Hospitality Holdings (Lodgis), Ixora Ho Tram by Fusion đáp ứng được các tiêu chí nghỉ dưỡng của khách hàng, cũng như khai thác bán phòng trong nước và quốc tế.

Khu phức hợp đang được xây dựng để trở thành công trình mang tính biểu tượng của khu vực Đông Nam Á - “một điểm đến, triệu trải nghiệm” với quần thể tiện ích đa dạng từ casino đẳng cấp, sân golf, trung tâm vui chơi giải trí hàng đầu, gym fitness, spa, hệ thống nhà hàng Á - Âu đặc sắc, rạp chiếu phim, bar lounge, bowling, game center, shopping, các hoạt động thể thao bãi biển, hồ bơi rộng lớn, trung tâm nhạc nước, jukebox karaoke, vườn mê cung, kid clubs, beach club và công viên nước sắp được triển khai.

Sau khi chủ đầu tư HTP hoàn thành toàn bộ các dự án thành phần, thị trường chắc chắn sẽ không khỏi trầm trồ trước tầm vóc của The Grand Ho Tram Strip và khi đó, cơ hội để sở hữu một BĐS nghỉ dưỡng tại đây sẽ cạnh tranh hơn rất nhiều. Vì vậy, Ixora Ho Tram by Fusion thực sự là một cơ hội đầu tư hiếm hoi, đầy tiềm năng.

Sản phẩm tinh tế và đẳng cấp - xứng tầm cho khách hàng nghỉ dưỡng và đầu tư

Được chăm chút bởi các chuyên gia quốc tế giàu kinh nghiệm, Ixora Ho Tram by Fusion mang đến một không gian nghỉ dưỡng hòa quyện cùng thiên nhiên trong lành, tận dụng tối đa các yếu tố tự nhiên bao quanh dự án từ bãi biển nguyên sơ trước mắt cho đến mảng xanh 11.000ha của rừng nguyên sinh liền kề.

Tất cả căn condotel đều có ban công riêng với tầm nhìn hướng biển, được trang bị đầy đủ nội thất theo tiêu chuẩn đẳng cấp Châu Âu của thương hiệu vận hành Fusion Hotel Group. Đặc biệt, các căn 2 phòng ngủ mang đến một không gian thư giãn ấn tượng với bồn jacuzzi thoáng đãng ngoài trời, tận hưởng những làn gió biển tươi mát mang nhiều lợi ích về sức khỏe. Riêng các căn penthouse sở hữu hồ bơi trên không đẳng cấp, ôm trọn tầm nhìn bao quát ra đại dương, giúp chủ sở hữu đón nhận nguồn năng lượng tươi mới từ biển trời xanh mát.





Trong khi đó, các căn biệt thự sang trọng được thiết kế với không gian mở, tận dụng tối đa những khung cửa kính lớn để kết nối không gian nội thất với thiên nhiên bên ngoài. Ánh sáng tự nhiên và không khí biển kết hợp cùng cảnh quan tươi mát của sân vườn và hồ bơi riêng tư ngoài trời mang đến cho mỗi căn biệt thự Ixora một khung cảnh thiên nhiên thanh bình, tựa như một chốn ẩn mình thư thái giữa một thiên đường nghỉ dưỡng đầy sống động.

Nghỉ dưỡng tại ngôi nhà bên bờ biển Ixora Ho Tram by Fusion không chỉ là thư giãn mà còn là một liệu pháp y học, mang đến những lợi ích to lớn về sức khỏe thể chất lẫn tinh thần cho các thành viên trong gia đình. Ngoài việc tận hưởng không gian nghỉ dưỡng với thiên nhiên trong lành, khách hàng còn được trải nghiệm các tiện ích rèn luyện và chăm sóc sức khỏe mang đẳng cấp quốc tế, đã được đưa vào vận hành, thuộc khu phức hợp The Grand Ho Tram Strip.

Đầu tư đón đầu về dài hạn

Bên cạnh giá trị nghỉ dưỡng to lớn mà Ixora Ho Tram by Fusion mang đến cho khách hàng, ngôi nhà nghỉ dưỡng còn là một tài sản đáng để đầu tư trong dài hạn với nhiều lợi điểm đến từ vị trí đắc địa. Thứ nhất, quỹ đất ven biển ngày càng khan hiếm nên BĐS biển sẽ không ngừng gia tăng giá trị theo thời gian. Thứ hai, chỉ cách TP.HCM khoảng 2 giờ di chuyển sẽ giúp Ixora thừa hưởng toàn bộ tiềm năng của thị trường. Đó là chưa kể đến một lượng khách lớn từ các tỉnh miền Đông Nam bộ, Tây Nam bộ và Tây Nguyên sẽ không ngừng gia tăng khi hàng loạt công trình giao thông trọng điểm được triển khai và đưa vào hoạt động trong thời gian tới.

Đặc biệt, năm 2025, khi sân bay quốc tế Long Thành, cách Ixora 50 phút di chuyển, được đưa vào hoạt động sẽ làm thay đổi hoàn toàn diện mạo khu vực Hồ Tràm nói chung và The Grand Ho Tram Strip nói riêng. Giai đoạn 1 sẽ đón khoảng 25 triệu lượt khách mỗi năm và công suất vận hành tối đa dự kiến sẽ là 100 triệu lượt khách.

Việc đẩy mạnh hoàn thiện cơ sở hạ tầng tăng quy mô kết nối vùng cho khu vực cùng các chính sách kích cầu du lịch và định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn sẽ mang đến nhiều cơ hội để BĐS nghỉ dưỡng Hồ Tràm nói chung và Ixora Ho Tram by Fusion nói riêng cất cánh trong những năm sắp tới.