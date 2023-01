Vì sao những ngày giáp tết thời tiết TP.HCM 'giống như ở Đà Lạt'?

Liên tiếp nhiều ngày, thời tiết những ngày giáp tết ở TP.HCM mát mẻ, dễ chịu, nhiệt độ không giảm sâu nhưng về đêm và sáng người dân có thể cảm nhận được không khí se lạnh "giống như ở Đà Lạt".

Theo quan sát, nhiều người ra đường mấy ngày này đã khoác thêm áo len mỏng, áo dài tay, các em nhỏ được gia đình choàng khăn cổ hoặc đội mũ giữ ấm.

Dù cảm nhận se lạnh là vậy, nhưng theo số liệu thực tế, nhiệt độ ở TP.HCM không giảm sâu. Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, ngày 6.1, TP.HCM nhiều mây, ngày có lúc hửng nắng, mưa rải rác, chủ yếu là mưa nhỏ.

Nhiệt độ tại trạm Tân Sơn Nhất cao nhất 30oC, thấp nhất 24oC. Trạm Nhà Bè nhiệt độ cao nhất 29,2oC thấp nhất 24oC. Tất cả các số liệu đều tăng so với ngày hôm trước. Sáng nay, TP.HCM trời nhiều mây, có mưa lất phất. Nhiệt độ lúc 8 giờ là 25oC, độ ẩm 69%, gió bắc 3 m/s.

Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, thường thì những ngày không nắng, sáng ra cảm giác lạnh hơn (dù ngưỡng nhiệt vẫn như vậy). Những ngày qua, TP.HCM liên tiếp không có nắng hoặc nắng yếu vào nhiều thời điểm trong ngày, gió mạnh hơn, cùng với áp cao lạnh xuống rất sâu phía nam làm người dân có cảm giác se lạnh.





Hôm nay 7.1, đơn vị này dự báo, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía nam. Rãnh áp thấp xích đạo vắt qua 5 - 8 độ vĩ bắc tiếp tục duy trì. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới suy yếu di chuyển ra phía đông và hạ trục về phía nam, nhiễu động gió đông trên cao vẫn hoạt động mạnh. Gió đông bắc hoạt động với cường độ trung bình - mạnh trên các vùng biển Nam bộ.

Dự báo thời tiết TP.HCM cũng như các tỉnh Nam bộ nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, hửng nắng, ngày vẫn có mưa, mưa nhỏ rải rác ở khu vực. Nhiệt độ ngày phổ biến ở mức 27 - 30oC.

Từ 48 - 72 giờ tới, áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định, sau suy yếu và di chuyển ra phía đông. Rãnh áp thấp xích đạo tiếp tục duy trì sau suy yếu dần. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới lấn tây trở lại. Gió đông bắc có cường độ trung bình đến mạnh trên vùng biển phía Đông Nam bộ.

Dự báo thời tiết Nam bộ, TP.HCM trong vòng 48 - 72 giờ tới có nhiều mây, ngày có lúc giảm mây, nắng yếu, mưa nhỏ vẫn xảy ra ở diện rải rác lượng không đáng kể, sau có mưa vài nơi.