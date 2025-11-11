Vì sao phi công Việt Nam phải học bài 'giao nhiệm vụ bay' nghiêm ngặt?

Đây là thời điểm tất cả các bộ phận nghiệp vụ và học viên có mặt ở phòng giao nhiệm vụ bay tại sân bay quân sự Phan Thiết để tham gia bài học thường xuyên, bắt buộc của đơn vị đào tạo phi công tại Trung đoàn Phòng không - Không quân 920.

Đại tá Nguyễn Ngọc Đô, Trung đoàn trưởng Trung đoàn PK-KQ-920, đang tiến giao nhiệm vụ bay. Trước đó, đại tá Đô yêu cầu các ban trực báo cáo, đồng thời nhắc lại các nguyên tắc cơ bản cho một ban bay, từ kỹ thuật, thời tiết, cảnh vệ, thậm chí cả điều kiện về thực phẩm, đồ ăn thức uống cho phi công đều phải được kiểm soát chặt chẽ.

Hết bài giao nhiệm vụ bay, các phi đội tiến hành kiểm tra máy bay và thực hành lại các bước, trước khi máy bay khởi động. Hơn 40 phi công học viên đều học ở năm thứ 3, thứ 4 tiến hành răm rắp, không một thao tác thừa, tuân thủ những quy định rất khắt khe và khoa học.

Những ngày đầu tháng 11.2025, không khí tại Trung đoàn 920 sôi nổi hơn thường lệ. Toàn đơn vị vừa chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trung đoàn, vừa khẩn trương triển khai nhiệm vụ huấn luyện bay.

Trung đoàn Phòng không - Không quân 920, một đơn vị nòng cốt của Trường sĩ quan Phòng không - Không quân, thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân.

Hiện sân bay quân sự Phan Thiết có nhiều máy bay T6C, mỗi chiếc do một tổ kỹ thuật và phi công phụ trách. Việc bảo dưỡng, kiểm tra đều thực hiện nghiêm đúng quy trình, có chuyên gia đến từ Mỹ hướng dẫn chuyển giao kỹ thuật. ẢNH: QUẾ HÀ

Tại đây, các động tác kiểm tra cánh quạt, bánh lái, càng hạ cánh được thực hành tỉ mỉ. Mọi kết quả đều phải đọc to bằng tiếng Anh. Khi giảng viên làm mẫu xong, từng học viên bước lên thực hành. Đây đều là những bài học cơ bản nhưng quan trọng, bắt buộc trên dòng máy bay T6C - loại máy bay huấn luyện hiện đại vừa được Bộ Quốc phòng trang bị cho Trung đoàn 920.

Khi tiếng chuông hiệu lệnh vang lên trong đêm, toàn đơn vị nhanh chóng tập trung hướng về khu để máy bay trong trang phục phi công. Không khí khẩn trương bao trùm. Sau khi các bộ phận lần lượt báo cáo về tình hình thời tiết, tham mưu, tuyên huấn, hậu cần…, Đại tá Nguyễn Ngọc Đô, nhấn mạnh mệnh lệnh: tuyệt đối tuân thủ quy định huấn luyện, chấp hành nghiêm chỉ huy của phi công bay chính.

Đến 5 giờ sáng, buổi giao nhiệm vụ kết thúc. Các phi đội 1, 2, 3… xếp hàng nghiêm trang tiến về khu nhà để máy bay. Đúng 5 giờ 20 phút, bốn chiếc T-6C khởi động, nối đuôi nhau lăn ra đường băng.

Từng chiếc máy bay vút lên trong bình minh Mũi Né, có chiếc bay đơn lẻ, có cặp đôi song hành như những cánh chim bồ câu xuyên qua màn sương sớm. Cùng lúc đó, bốn chiếc IAK-52 cũng đồng loạt nổ máy, rền vang trên đường băng rồi lần lượt cất cánh.

Nhắc về những khó khăn trong quá trình huấn luyện, đại tá Nguyễn Ngọc Đô chia sẻ: dù đơn vị đã thích ứng nhanh với môi trường huấn luyện mới, song quá trình di chuyển đóng quân tại sân bay Phan Thiết vẫn còn nhiều thách thức.



