Vì sao thế giới có 8 tỉ người nhưng bạn vẫn là người cô đơn?

Ngày 15.11.2022, theo Quỹ Dân số LHQ (UNFPA) tại Việt Nam, quy mô dân số thế giới chạm mốc 8 tỉ người. Dân cư trên địa cầu đang đông đảo hơn bao giờ hết, một phần do tuổi thọ tăng lên, tỉ lệ tử vong và mẹ và trẻ sơ sinh giảm.

Thế giới trải qua khoảng 12 năm để tăng từ 7 tỉ lên 8 tỉ người, và chỉ cần khoảng 14,5 năm nữa sẽ đạt 9 tỉ người vào năm 2037.

Địa cầu đã có 8 tỉ người, nhưng không ít bạn trẻ than thở trên mạng xã hội rằng tại sao mình vẫn là người cô đơn?. Lý do nào khiến bạn lạc lõng, bơ vơ giữa địa cầu ngày một chật chội?. Chuyên viên tâm lý Đào Lê Tâm An - nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành Tâm lý học, trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã có câu trả lời.

"Thông thường các bạn trẻ trong tình trạng độc thân, tôi thường lý giải các bạn trẻ thông thường sẽ không yêu bản thân mình đủ, tôi hay nói ví von là nếu các bạn không yêu bản thân mình đủ thì các bạn sẽ mong chờ điều gì từ một người có thể dành tình yêu trọn vẹn dành cho bạn?.





Tình yêu không hoạt động theo cơ chế: bạn đang ế, người kia cũng không có người yêu, hai bạn sát vào thì hai người sẽ yêu nhau, nó không hoạt động theo cơ chế này. Các bạn phải ghi đủ những cảm xúc rất tích cực, mỗi chuỗi cảm xúc tích cực đó cộng lại với nhau, kèm thêm một chút sự hấp dẫn và may mắn thì An nghĩ tình yêu sẽ gõ cửa", anh Tâm An nói.

Mỗi lần tới gần các dịp Valentine, Giáng sinh.. các bạn trẻ thường nghĩ cần có người yêu để bằng bạn bằng bè, hoặc thấy những người xung quanh yêu vui quá nên cũng muốn có tình yêu chạm vào trái tim.

Tuy nhiên, theo chuyên viên tâm lý học Tâm An, nếu lý do xuất phát từ thế giới bên ngoài mà không dẫn từ việc bạn hiểu về chính mình thế nào, đặc biệt là suy nghĩ về việc mình cần một người có đặc điểm thế nào thì tình yêu của bạn rất khó bền vững.

Trước quan điểm “ngồi im một chỗ, tình yêu sẽ tới” của một số người, chuyên viên tâm lý Tâm An không đồng tình và đưa ra lời khuyên để giúp bạn trẻ “thoát ế”. Hãy theo dõi video để xem chuyên viên Tâm An khuyên gì nhé!