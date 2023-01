Vì sao TP.HCM se lạnh suốt từ sáng mùng 8?

Những ngày Tết Quý Mão, thời tiết ở TP.HCM nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, tham quan, giải trí ngoài trời. Một số ngày ghi nhận có mưa vào buổi chiều tối.

Hôm qua, áp cao lạnh lục địa tăng cường mạnh xuống phía nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ, cường độ ổn định.

Do vậy, thời tiết Nam bộ đã có một ngày mưa giảm hẳn, mây thay đổi, ngày nắng, có lúc gián đoạn, ít mưa. Nhiệt độ ngày và đêm phổ biến giảm nhẹ.

Theo đó, các tỉnh Đông Nam bộ, nhiệt độ cao nhất dao động từ 30,1 - 33,5oC, riêng Bà Rịa - Vũng Tàu 28,8oC (giảm 1,2oC so với hôm trước); nhiệt độ thấp nhất dao động 19,7 - 23,6oC, thấp nhất tại Tà Lài (Đồng Nai) 18,5oC.

Các tỉnh miền Tây, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 28,2 - 31oC, nhiệt độ thấp nhất từ 20,7 - 23,5oC.

Riêng khu vực TP.HCM hôm qua mây thay đổi, ngày nắng, không mưa. Trạm Tân Sơn Nhất có nhiệt độ cao nhất 32oC, thấp nhất 23oC. Nhà Bè nhiệt độ cao nhất 31oC, nhiệt độ thấp nhất 22,5oC.

Sáng nay, tại TP.HCM trời nhiều mây, không mưa, nắng gián đoạn. Nhiệt độ lúc 8 giờ tại trạm Tân Sơn Nhất là 24oC (giảm 2oC so với hôm qua), độ ẩm 65%, gió Bắc Đông Bắc 3 m/s.





Ông Lê Đình Quyết, Phó trưởng Phòng Dự báo, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, sáng nay người dân TP.HCM cảm thấy se lạnh vào buổi sáng là do áp cao lạnh lục địa khuếch tán sâu xuống phía nam làm cho nhiệt độ TP.HCM sáng nay giảm. Ngoài ra, tốc độ gió 3 m/s cũng làm tăng thêm cảm giác se lạnh.

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cũng cho hay, hôm nay cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ hoạt động ổn định.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ hôm nay nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, ít mưa. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC.

Từ 48 - 72 giờ tới, áp cao lạnh có cường độ suy yếu và di chuyển ra phía đông.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Bắc Trung bộ hoạt động ổn định.

Dự báo thời tiết TP.HCM, Nam bộ mây thay đổi, ngày nắng, không mưa. Nhiệt độ ban đêm giảm nhẹ trong 48 giờ, nhiệt độ ban ngày có xu hướng tăng.