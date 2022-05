Victor Enrich, gã ‘phù thủy’ nhiếp ảnh của những tòa cao ốc siêu tưởng

Tất cả là nhờ vào năng khiếu thiên bẩm, sự hiểu biết nghệ thuật thị giác, khả năng xử lý kỹ thuật số của Victor Enrich biến các bức ảnh thành những ảo ảnh kiến trúc trước mắt của người xem.

Victor Enrich là nhiếp ảnh gia người Catalan, sinh ngày 20.2.1976 tại Barcelona (Tây Ban Nha). Thuở nhỏ, anh đã yêu thích kiến trúc qua sự hướng dẫn của ông nội anh, người làm việc trong lĩnh vực xây dựng.

Ông nội đã giới thiệu môn vẽ kỹ thuật cho Victor, và chẳng mấy chốc anh bị cuốn hút ngay. Khi còn là đứa trẻ, Victor đã bắt đầu thiết kế, xây dựng các thành phố qua những bản vẽ kỳ lạ, để rồi tiến xa hơn nữa là tạo ra chúng bằng CAD (Computer Aided Design) - tức thiết kế có sự trợ giúp của máy tính.

Sự “song kiếm hợp bích” năng động

Ban đầu Victor học kiến trúc, về sau anh quyết định trở thành họa sĩ minh họa kiến trúc 3D (không gian 3 chiều). Hiện nay người ta biết đến Victor Enrich trong vai trò một nhiếp ảnh gia-kiến trúc tự do, một người “đi khắp thế gian”, đơn độc với các dự án của mình.

Trên thực tế thì sau khi ra trường, Victor vẫn hoạt động trong lãnh vực kiến trúc, làm việc cho nhiều công ty, nhưng sau đó anh chuyển sang nhiếp ảnh vì muốn tâm trí tự do sáng tạo hơn, bay bổng một cách… phi hiện thực hơn.

Tuy nhiên, Victor vẫn lưu giữ kỷ niệm về những thiết kế thời thơ ấu, do đó anh quyết định chụp ảnh các tòa nhà, công trình kiến trúc và thành phố, sau đó khắc họa chúng theo cách mà anh mong muốn trong trí tưởng tượng của mình.





Những bức ảnh của Victor cho thấy phong cách của chủ nghĩa siêu thực. Anh chụp ảnh các tòa nhà hằng ngày, sau đó chỉnh sửa để chúng trông thật kỳ ảo, nghĩa là trông giống như thật mà lại ảo, bình thường một cách phi thường. Victor kết hợp thiết kế đồ họa và photoshop trong quá trình chỉnh sửa ảnh. Chính sự “song kiếm hợp bích” năng động này đã giúp Victor tạo ra những hình ảnh khiến người xem ngạc nhiên và thích thú.

Người ta nhìn thấy những tòa nhà trong ảnh của Victor ở một góc độ khác và họ tưởng tượng ra một thực tế khác. “Chúng là sự phản ánh những ước mơ và tầm nhìn mà Victor đã lưu giữ trong suốt cuộc đời mình” như có nhà nghiên cứu nhận định.

Victor Enrich đã trình làng 2 tuyển tập nhiếp ảnh nổi tiếng là Chân dung thành phố (City Portraits - 2011) và NHDK (2013), bao gồm nhiều bức ảnh đã được chỉnh sửa khác nhau so với ảnh gốc. Victor tưởng tượng ra tòa nhà từ mọi góc nhìn và thiết kế.

Chân dung thành phố là một loạt các bức ảnh cho thấy những kiến trúc bất khả thi trên thực tế, bao gồm một ngôi nhà bị lật úp, đường xe hơi thẳng đứng và một khu căn hộ ven biển có ban công bị kéo dài bất thường, úp mặt vào mặt nước. Các địa điểm trong ảnh của Victor tọa lạc ở thành phố Tel Aviv (Israel), thủ đô Riga của Latvia và thành phố Munich (nước Đức).

Victor cho biết những bức ảnh này không nhằm mục đích bình luận về kiến trúc hay đô thị, “đơn giản là anh chọn để trở thành một kênh thể hiện bản thân" ("simply chosen to become a channel to express myself") - Amy Frearson cho biết trong bài City Portraits by Victor Enrich (25.2.2012).

Năm 2013, Victor Enrich giới thiệu NHDK, bao gồm một loạt 88 bức ảnh chế tác về khách sạn Deutscher Kaiser ở Munich. Những nhà bình luận của tạp chí kiến trúc Dezeen, nhật báo The Guardian và trang mạng ArchDaily cho biết hình ảnh những tòa nhà thật sự gây choáng, tất cả hiển thị khác xa so với thực tế, nó chao đảo, nhân đôi, như những đóa hoa bừng nở, lơ lửng trên bầu trời, thậm chí là úp ngược… Đó chỉ là một phần phơi bày trí tưởng tượng của Victor Enrich. Xem ảnh và hình dung, có thể bạn sẽ thấy một khách sạn lặng lẽ bay lượn trên cảnh quan thành phố, một ngôi nhà bậc thang nằm lộn ngược hay một tòa nhà chọc trời tự gập lại…