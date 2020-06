'Ác nữ' Băng Di khiến Trương Quỳnh Anh rơi nhiều nước mắt trong 'Đường về có nhau'

Trở lại màn ảnh nhỏ, Trương Quỳnh Anh được đạo diễn Văn Công Viễn "đo ni đóng giày" vào vai nữ chính trong phim truyền hình dài tập Đường về có nhau. Đó là Nguyệt Lam - cô gái hiền lành, có cuộc sống cam chịu và nhiều nước mắt. Trương Quỳnh Anh chia sẻ:

Khi mà mình nhận xong rồi, mình cảm thấy rất là áp lực bởi vì cái vai diễn này mình đã từng trải qua trước đó rồi.

Nhưng, ở bộ phim khác ở chỗ nào? Mình vui, mình phải thể hiện làm sao khác với những bộ phim mà mình đã thể hiện. Kể cả những phân đoạn mà Quỳnh Anh khóc trong phim, Quỳnh Anh cũng phải suy nghĩ rất là kỹ bởi vì ở mỗi hoàn cảnh thì nước mắt sẽ ra như thế nào. Mình phải hiểu rõ trong cái phân đoạn đó mình khóc vì cái điều gì, nước mắt ra ngay đúng cái câu nào, ngay đúng cái cung bật cảm xúc nào và nhiều khi mình phải điều khiển nó mắt trái, mắt phải hoặc là cái chữ đó anh Viễn bắt mình phải ra đúng 2 hàng nước mắt, rất là khó chứ không đơn giản".

Dàn diễn viên có mặt trong phim "Đường về có nhau" Ảnh: BTC

Ngược lại với Trương Quỳnh Anh , Băng Di nhận lời đóng phản diện dù trước đó nữ diễn viên từng bị "ghét ra mặt" với những dạng vai đanh đá, thủ đoạn và nhiều mưu mô. Băng Di cho biết cô không sợ khán giả ghét thêm bởi vì "cái ác" này đúng nghĩa "có lửa thì mới có khói".

Kim Chi ở trong phim này mọi người sẽ thấy là giống từng người ở trong chúng ta, tại vì tất cả mọi người , ngay cả bản thân Băng Di cũng chưa bao giờ dám nhận mình là người tốt hết. Mình có những quyết định mà mình thấy đó là quyết định tốt nhưng cũng có những quyết định gọi là ích kỷ với bản thân mình và mình cũng muốn một lợi ích gì đó cho bản thân mình, con người luôn luôn như vậy, sẽ luôn luôn nghĩ cho bản thân của mình trước. Kim Chi là hình mẫu đặc thù của xã hội thu nhỏ của chúng ta, có những lúc Kim Chi sẽ quyết định cho bản thân của mình và sẽ bằng mọi giá đạt được mục đích của mình. Để mà có được cái điều mình muốn mặc dù cái điều đó hơi tàn nhẫn nhưng mà có những lúc Kim Chi bộc lộ cái bản chất lương thiện ở trong người của Kim Chi. Cô ấy cũng có sự tội nghiệp, cô ấy cũng có nỗi dằn co, cũng có cái khổ riêng của mình cho dù là một nhân vật phản diện thì họ vẫn có nỗi khổ của họ, họ cũng có mục đích, họ cũng có lý do để họ làm điều đó chứ không phải là... Di không muốn thể hiện những nhân vật vừa bước ra là ác bất chấp, ác không còn lý do có nghĩa là làm cái gì cũng ác hết nhưng mà tất cả nhân vật phản diện cho dù nếu mọi người mà đọc báo thì tất cả những tội phạm họ đều có lý do để họ làm điều đó. Khi mà Di thể hiện Kim Chi, Di muốn cho mọi người thấy cái ác vẫn có cái khổ của nó", nữ diễn viên nói thêm.

Bên cạnh sự đối đầu về số phận, Trương Quỳnh Anh và Băng Di sẽ còn "đấu đá" đến cùng trong chuyện tình cảm với 2 nhân vật do Hữu Vi và Trần Anh Huy đóng. Tuy nhiên, ngoài đời thực, 2 nữ diễn viên khẳng định họ rất thân thiết.

Đường về có nhau là phim về đề tài gia đình với các yếu tố kịch tính dựa trên những câu chuyện gần gũi thực tế nhằm tạo sự đồng cảm cho người xem. Phim gồm 35 tập sẽ được lên sóng vào 19 giờ 45 ngày 22.6.2020 trên kênh SCTV14.

"Trong khoảng chừng 2 năm trước đây, tự nhiên có một khoảng thời gian gọi là mình không có cảm xúc gì hết. Mình không muốn vui quá nhiều khi mà mình gặp chuyện vui, khi mình gặp chuyện buồn, mình cũng giữ lại cái nước mắt ở trong lòng, không có muốn bộc lộ ra, không có muốn cho người ta biết cảm xúc thực sự hiện tại của mình như thế nào. Khi mình đọc kịch bản đó, mình thấy đồng cảm nhân vật ở trong này, mình biết đây là thời điểm mình nên quay trở lại."Có thể vai của Nguyệt Lam, khi mà lên sóng thì người ta sẽ rất là thương, rất dành nhiều tình cảm cho Nguyệt Lam, bảo vệ cho Nguyệt Lam nhưng mà nói thật Di vẫn chọn Kim Chi tại vì đối với Di, Di thích những cái gì đó gai góc, Di thích những cái gì đó ấn tượng và nó phải có nhiều cái màu ở trong nhân vật.