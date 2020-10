'Bà trùm Next top' sẽ làm gì khi trở thành chủ tịch Hiệp hội các NTK thời trang Đông Nam Á?

Mới đây, việc bà Trang Lê trở thành người Việt Nam đầu tiên nhận chức Chủ tịch Hiệp hội các Nhà thiết kế thời trang Đông Nam Á đã thu hút sự quan tâm của giới mốt.

Bà Trang Lê là người đứng đằng sau sự thành công của rất nhiều chương trình về thời trang tại Việt Nam như Vietnam's Next Top Model, Project Runway Vietnam, The Face Vietnam, Model Kid Vietnam… và là người khởi xướng Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam - Vietnam International Fashion Week từ năm 2014. Trước khi trở thành Chủ tịch Hiệp hội các Nhà thiết kế thời trang Đông Nam Á, người phụ nữ quyền lực này từng là đại diện đầu tiên của Việt Nam có mặt trong Hiệp hội thời trang cao cấp Châu Á - Asian Couture Federation 2014, top 50 người phụ nữ có sức ảnh hưởng nhất Việt Nam do tạp chí Forbes bình chọn năm 2016.

Bà Trang Lê - Chủ tịch Hiệp hội các Nhà thiết kế thời trang Đông Nam Á FBNV

Ông Datuk Kenn Yam - người sáng lập đồng thời là Chủ tịch danh dự của Hiệp hội cho biết Đông Nam Á là khu vực có rất nhiều tiềm năng phát triển, đặc biệt là về thời trang. Đại dịch COVID-19 đã làm cho ngành thời trang khu vực có nhiều biến động lớn và ông tin rằng với kinh nghiệm trong ngành thời trang hơn 10 năm qua, bà Trang Lê là người lãnh đạo đủ tâm và đủ tầm để có thể đưa thời trang khu vực ASEAN lên những bước phát triển mới cao hơn.

