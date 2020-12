Tối 8.12.2020, nhà thiết kế Đỗ Long có một bài viết than thở về một vị khách “không mời mà đến” tại show diễn The Valley of Goddess của anh tối 6.12.2020 tại TP.HCM. Đỗ Long cho biết cô gái này mặc váy đỏ trong khi trang phục quy định của show là màu trắng và ánh bạc. Chưa kể, người đẹp ngang nhiên ngồi hàng ghế đầu dành cho khách mời khi chương trình chuẩn bị diễn ra, trong khi vị trí đó không gắn tên cô. Theo anh, hàng ghế có dán tên từng khách mời nên việc “nhầm lẫn” như vậy là không thể chấp nhận. Đỗ Long còn khẳng định cô gái đầm đỏ "không phải khách show Đỗ Long ".