Bịa chuyện trốn vợ mua micro, Only C vay 20 triệu và phản ứng cực yêu của Miu Lê

Trong lần xuất hiện tại trường quay Báo Thanh Niên , Only đã chia sẻ về cuộc sống của một nhạc sĩ giữa những ảnh hưởng của dịch Covid-19

Only C cho biết: “Dịch ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý, nhưng Only C rất ngưỡng mộ những anh em nghệ sĩ đã ra nhạc một cách rất nghiêm túc và không ngại dịch. Cho nên đó là một nguồn cảm hứng rất lớn để mình trở lại và mình phải cống hiến nhiều hơn”.

“Mình vẫn bán hàng online đều qua âm nhạc. Mình vẫn bán âm nhạc cho bạn bè, vẫn thực hiện dự án âm nhạc cho các nhãn hàng” , Only C tiết lộ.