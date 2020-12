Cara, Khắc Hưng kể chuyện Noway đợi 4 tiếng để thu âm duy nhất từ này

Cara và Noway là một trong những cặp đôi được yêu thích của giới trẻ hiện nay . Cả 2 từng được ghép đôi trong chương trình hẹn hò Người ấy là ai. Sau chương trình, dù nhiều cặp đôi sớm “đường ai nấy đi” thì Cara – NoWay vẫn trong giai đoạn tìm hiểu nhau. Thậm chí không ít lần cả hai còn công khai thả thính và chia sẻ nhiều hình ảnh thân thiết trên mạng xã hội.

MV This way được ra mắt gần đây của Cara cũng được xem là món quà kỉ niệm thời gian quen và tìm hiểu nhau của cả hai. Trong MV, nhân vật của Cara và Noway có một mối tình gà bông dễ thương và nhắng nhít. Cara đóng vai cô gái rơi vào tiếng sét ái tình, luôn bật đèn xanh nhưng anh chàng Noway vẫn mơ hồ tình cảm của bản thân. Đến cuối cùng, chính Cara phải chủ động kéo chàng crush về phía mình và nói nhỏ "Anh ơi lối này”.

Cara ra sức cưa đổ crush Noway

This Way là ca khúc do nhạc sĩ Khắc Hưng sáng tác dành riêng cho cặp đôi. Chia sẻ cới khán giả Báo Thanh niên, nam nhạc sĩ cho biết: “Khi mình chứng kiến câu chuyện tình yêu của Cara và Noway, mình nghĩ bắt buộc phải làm một cái gì đó nhưng phải đúng với con người Cara. Bởi vì Cara không phải là kiểu con gái e ngại rụt rè mà là rất chủ động và cá tính”.

Ca sĩ Cara

Trong MV This way, ngoài việc đảm nhận vai trò nam chính, Noway còn góp giọng cùng Cara ở phần cuối của MV. Nói về phần tham gia bất ngờ này của Noway, nhạc sĩ Khắc Hưng tiết lộ:

“Thực sự ban đầu Hưng không định có Noway tham gia vào phần hát vì đây là sáng tác cho Cara và Noway chỉ tham gia phần MV thôi. Nhưng sau cùng Cara thuyết phục nên quyết định cho Noway hát cùng trong câu: “I say meow, you say awww”. Thì có mỗi một chữ “awww” đó thôi mà cậu bé đợi từ 4 giờ chiều tới 7h tối”.