Chị Cả nói gì khi King of Rap được so sánh với Rap Việt?

Về phía Chị Cả, nam rapper khẳng định cả hai chương trình đều là những bước đệm mang rap đến gần hơn với khán giả. Tuy nhiên, anh nói việc nhiều khán giả cho rằng thí sinh của King Of Rap không chất lượng bằng Rap Việt là không đúng.

Rapper Chị Cả Một trong số các phần thi của Chị Cả tại chương trình King Of Rap Ảnh: FBNV

“Nếu nói để so sánh giữa Rap Việt và King Of Rap thì đó là một cách so sánh khập khiễng vì cả hai đều rất khác nhau về cách thức lẫn thể lệ thi đấu. Tuy nhiên, mình nghĩ ở chương trình Rap Việt, các thí sinh có thời gian chuẩn bị dài hơn các thí sinh King Of Rap nên mình nghĩ nếu tụi mình có nhiều thời gian chuẩn bị hơn thì chất lượng của các thí sinh King Of Rap đến thời điểm hiện tại hay các vòng sau sẽ còn căng hơn và mình lo là Rap Việt sẽ phải cố gắng hơn nhiều nữa” – Chị Cả thẳng thắn.

Ý kiến này cũng nhận được sự đồng ý của Lona, nàng Á hậu khẳng định thời gian chính là thử thách lớn mà các chiến binh của King Of Rap phải trải qua. Bên cạnh đó, nữ rapper cũng thừa nhận tham gia chương trình này cô nhận lại được nhiều nhất trong số các thí sinh.

Rapper Lona Ảnh: FBNV

“Đồng ý là về thời gian của King Of Rap như một thách thức với các thí sinh của King Of Rap, yêu cầu thí sinh phải ra ý tưởng ngay trong một thời gian gấp rút. Với một người được xem như là “trang giấy trắng” của King Of Rap thì đây thực sự là thử thách nhưng cũng vì thế mà sau chương trình này, Lona là người được lợi nhiều nhất vì mình được học hỏi nhiều nhất”.