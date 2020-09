Đón xem Gương mặt showbiz: Gặp Tăng Phúc - chàng nhân viên văn phòng thành ca sĩ triệu view

Bên cạnh việc ra mắt MV mới, Tăng Phúc vẫn tiếp tục giới thiệu những phần mới trong dự án Phúc Acoustic. Anh đã giúp nhiều khán giả trẻ tiếp cận với những ca khúc từng làm mưa gió một thời bằng phong cách acoustic. Một số bài hát có thể kể tới với lượt nghe “khủng” hiện tại: Please Tell Me Why, Khi Người Đàn Ông Khóc, Đơn Côi…