Đón xem Hot Trend x Rap: Quán quân ICD, Pháo, Tuimi, RichChoi nói gì về kết quả?

Được xem là "cây hút fan" của King Of Rap, HIEUTHUHAI tự nhận bản thân ảnh hưởng nhiều bởi phong cách của Binz , đây cũng là đàn anh lớn mà anh chàng luôn ngưỡng mộ. Vậy lý do gì khiến HIEUTHUHAI lựa chọn thi King Of Rap thay vì ở một sân chơi khác có Binz làm huấn luận viên.