Đón xem Nói đi ngại gì: Quân A.P lần đầu tiết lộ mối quan hệ với Jack sau ồn ào

Cùng sinh năm 1997 và sở hữu lượng fan đông đảo, Quân A.P và Jack từng không ít lần được đặt lên bàn cân. Đặc biệt, hồi tháng 10.2019, mạng xã hội từng xuất hiện thông tin phía Jack yêu cầu một chương trình gạt tên ca sĩ Quân A.P ra khỏi danh sách biểu diễn. Điều này đã tạo nên những tranh cãi, ồn ào suốt thời gian dài giữa các fan lẫn quản lý của hai bên dù hai ca sĩ thì chưa một lần lên tiếng. Trong Nói đi ngại gì, lần đầu tiên, Quân A.P đã thẳng thắn chia sẻ về vấn đề này, hé lộ nhiều tình tiết bất ngờ.

Quân A.P tên thật là Phạm Anh Quân, từng gây chú ý trên mạng xã hội thông qua các bản cover như Chiều hôm ấy, Đừng ai nhắc về cô ấy, Màu nước mắt, Cô gái đến từ hôm qua... Với chất giọng trầm ấm, phong cách lịch lãm cùng dòng nhạc ballad dễ đi vào lòng người, Quân A.P dần chiếm được cảm tình của khán giả, đặc biệt là bản hit Ai là người thương em với hơn 83 triệu lượt xem, Còn gì đau hơn chữ đã từng với 20 triệu và ca khúc dance You Are My Crush với 19 triệu lượt xem trên YouTube.

Tối 7.9.2020, anh chàng tiếp tục ra mắt sản phẩm âm nhạc mới toanh mang tên Bông hoa đẹp nhất, đánh dấu sự trở lại sau 8 tháng vắng bóng. Ca khúc mang màu sắc nhẹ nhàng, tình cảm nhưng không kém phần da diết đã nhanh chóng đạt vị trí top 1 thịnh hành YouTube Việt Nam suốt nhiều ngày qua. Trong Nói đi ngại gì, Quân A.P cũng tiết lộ về "bông hoa" của chính mình.

