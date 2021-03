Đón xem Nói đi ngại gì: Steven Nguyễn nói gì khi được 'đẩy thuyền' với Khả Như?

Xuất hiện trong chương trình Xuân Hạ Thu Đông, rồi lại Xuân, Văn Mai Hương gây sốt với bản mashup Ngày chưa giông bão và Always remember us this way. Biết Văn Mai Hương từ lâu, Hứa Kim Tuyền cho biết anh hạnh phúc vì khán giả biết đến giọng của cô đang đẹp như thế nào.