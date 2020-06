Emma Nhất Khanh: 'Mỗi ngày nhảy dây 1.000 cái để giảm béo'

Chiều ngày 1.6.2020, Emma Nhất Khanh đã có buổi gặp gỡ báo giới ra mắt MV Your smile. Đây là ca khúc do chính Obito, giọng ca từng gây bão với bài hát Simple love, sáng tác riêng cho nữ ca sĩ. Nói về sự hợp tác với bộ đôi Simple love, giọng ca Chuyện tình căng đấy cho biết cô rất cảm kích Obito về món quà này và hy vọng bài hát sẽ thành công như sản phẩm của anh chàng này trước đó. Hơn hết, nữ ca sĩ còn chia sẻ cô khá hồi hộp về sự so sánh về màu sắc âm nhạc giữa Simple love và Your smile khi MV ra mắt.