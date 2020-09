Gương mặt showbiz: Gặp Tăng Phúc - chàng nhân viên văn phòng thành ca sĩ triệu view

Tăng Phúc đã không còn là giọng hát xa lạ với khán giả, đặc biệt là những ai yêu thích các bản cover trên YouTube. Từ một chàng trai văn phòng có giọng hát trời phú, Tăng Phúc dần được khán giả biết đến và yêu mến với những bản cover lẫn những ca khúc của riêng mình. Giữa tháng 7.2020, nam ca sĩ đã tổ chức thành công live concert trên sân thượng đánh dấu 3 năm hoạt động nghệ thuật.

MV “Ước có người bên tôi mỗi khi buồn” mới đây của Tăng Phúc vừa ra mắt đã gây được hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội, vào top trending của YouTube Việt Nam , thu về lượt nghe “khủng” trên các nền tảng âm nhạc. Được biết, dù từng có nhiều sản phẩm đạt triệu view thế nhưng đây là lần đầu tiên một MV mới của Tăng Phúc lọt vào bảng xếp hạng những MV xem nhiều nhất trong thời điểm mới phát hành.

Bên cạnh việc ra mắt MV mới, Tăng Phúc vẫn tiếp tục giới thiệu những phần mới trong dự án Phúc Acoustic. Anh đã giúp nhiều khán giả trẻ tiếp cận với những ca khúc từng làm mưa gió một thời bằng phong cách acoustic. Một số bài hát có thể kể tới với lượt nghe “khủng” hiện tại: Please Tell Me Why, Khi Người Đàn Ông Khóc, Đơn Côi…

Cùng trò chuyện với Tăng Phúc trong chương trình Gương mặt showbiz trên Thanhnien.vn, fanpage Báo Thanh Niên và YouTube iHay TV nhé!