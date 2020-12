Hé lộ sân khấu Tuần Lễ thời trang quốc tế Việt Nam trước giờ khai mạc

Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam - Vietnam International Fashion Week 2020 sẽ chính thức khai mạc vào tối 3.12.2020 với chủ đề "The future is now".





Đi qua 10 mùa tổ chức, ý tưởng thiết kế sân khấu của đêm diễn luôn là một trong những thông tin thu hút sự quan tâm hàng đầu của người yêu thời trang bởi nó mang những tầng nghĩa rất riêng, đến từ những biểu tượng đặc trưng của Việt Nam nhưng vẫn phải mang đậm nét



Nếu như các năm trước là những chiếc nón lá, lũy tre làng, hoa sen hay những tòa nhà cao tầng tái hiện sự năng động của Sài Gòn, những địa danh nổi tiếng của Hà Nội thì những mùa gần đây, sân khấu của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam lại chuyển mình theo hướng "mở" hơn.



Năm nay với chủ đề "The future is now", sân khấu sự kiện này khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới với hình ảnh những ô cửa bằng màn hình led kết hợp với sàn catwalk được thiết kế hiện đại. Theo ban tổ chức, những ô cửa này thể hiện cơ hội phát triển của thời trang Việt Nam. Mỗi cánh cửa sẽ là nơi từng nhà thiết kế thỏa sức trình chiếu ý tưởng, sáng tạo bộ sưu tập cũng như truyền tải những câu chuyện thời trang riêng của chính mình.



Bà Trang Lê - người sáng lập Vietnam International Fashion Week và cũng chính là tổng đạo diễn phát triển ý tưởng sân khấu cho tất cả các mùa cho biết: "Chúng ta đã và đang trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn khi phải đối mặt với đại dịch COVID-19 . Thế nhưng nếu nhìn theo một khía cạnh khác thì trong "nguy" luôn có "cơ" và tôi đã nhìn thấy rất nhiều cơ hội đang mở ra cho thời trang Việt Nam".