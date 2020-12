Hoàng Dũng: “Tôi không vội nổi tiếng, cũng không chạnh lòng khi so sánh với Đức Phúc”

Hoàng Dũng được biết đến là Á quân The Voice 2015, cùng năm với Đức Phúc. Một năm sau, anh tiếp tục tham gia Sing My Song, có mặt trong top 9 chung kết. Sau một thời gian khá dài tham gia nghệ thuật , nhiều khán giả thắc mắc rằng điều gì khiến giọng ca ngọt ngào, nội lực như Hoàng Dũng lại có phần "im hơi lặng tiếng" hơn so với người bạn Đức Phúc?