Hơn 10 năm ca hát, Nam Cường cũng phải 'trầy trật' như thế này

Chương trình Tinh hoa hội tụ mùa 2 đang chuẩn bị bước vào vòng chung kết. Cùng với nghệ sĩ cải lương Nhã Thy và vũ công Kim Anh, Nam Cường đang ráo riết tập luyện để có một bài thi tốt nhất.

Nam Cường trong "Tinh hoa hội tụ" mùa 2 Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng hài hước kể lại những lần "trầy da tróc vẩy" của mình khi tham gia chương trình. "Cũng kể vui vui thôi thì... chẳng hạn như đêm thi đầu tiên, hôm đó cái việc Cường bay rất là đau, nó đập vào ngực, nó đập vào bụng và cả hai cái bắp chân nữa. Cường phải nhảy liên tục như thế để tập cho nó quen, từ trên câu khoảng 2 mét, mình cứ lao xuống như vậy liên tục. Mình là người cực kỳ sợ độ cao, mình phải vượt qua điều đó, mồ hôi chảy đầm đìa luôn, rất là sợ. Rồi đến cái đêm Cường bị dập cái mũi, lúc đó Cường diễn bài Gánh mẹ, khi tập xém tí là bị gãy chân tại vì có cái màn nhào lộn, lộn qua một cái, lúc đó mình chưa quen, mình tiếp đất không an toàn nên cái chân bị rập ngược ra sau. May, xem tí là gãy chân rồi, lúc đó mình ngồi một chỗ, không nói năn gì, ê... Khi lên sân khấu thì diễn quá sung, mình lao tới bị trễ 1 nhịp. Cho nên, cái bạn diễn chung với Cường đập thẳng vô mặt Cường luôn, có nguyên cái vết bầm mà đến bây giờ nó vẫn còn. Hay tiết mục với anh Quốc Đại ở phần thi Tri ân, khi tập trên sân khấu thì nó trơn hơn so với những sàn diễn bình thường và nhưng tre nứa để sẽ dễ bị trượt. Lúc đó mọi người chưa cân chỉnh được, Cường phải leo lên những thanh tre đó, Cường bị ngã ngửa ra đằng sau, phần hậu của mình là bầm dập hết trơn, nó đau vô cùng. Cường nằm bất động trên sân khâu một lúc rồi mình mới hoàn hồn tỉnh dậy", Nam Cường nói.