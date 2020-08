Khả Ngân: 'Hầu như ai mới vào showbiz cũng bị chửi, không chỉ riêng tôi'

Nữ diễn viên tiếp lời: "Có nhiều người hay nói là hát thấy ghê mà cũng đòi làm ca sĩ nhưng mà mọi người đã quên mất, có anh chị ca sĩ bây giờ hát rất hay, rất là nổi tiếng nhưng mà lúc họ vào showbiz thì họ cũng đâu hát hay và còn có nhiều sự thiếu sót. Nhờ có sự cố gắng, nhờ có khoảng thời gian đó thì họ mới làm tốt hơn. Em nghĩ là ai cũng cần có thời gian nếu thực sự mình muốn tốt, mình muốn nghiêm túc theo cái nghề này".

Trước việc bị so sánh với Chi Pu , cũng là một trường hợp " hot girl đi hát", Khả Ngân cho rằng cô không muốn bị so sánh với ai cả. "Quan trong là con đường, kế hoạch mỗi người đi như thế nào. Chị Chi đi theo một hướng khác, em đi cũng theo hướng khác, kể cả style âm nhạc lẫn hình ảnh. Em mới nói đã là đồng nghiệp với nhau thì mình nên ủng hộ. Những người ở ngoài cứ hay so sánh, kiểu so sánh rất khập khiễng vì không ai giống ai cả, không ai muốn bị so sánh hết".