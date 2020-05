Liên Bỉnh Phát: Không ngại bị Trấn Thành, Trường Giang 'cà khịa' nhưng lại ngượng vì Lan Ngọc

Làm phục vụ thì bể đĩa, làm MC thì bể show

Được khán giả đặt biệt danh là "mầm non giải trí", Liên Bỉnh Phát cho biết: "Ban đầu được đặt cho biệt danh này, Phát cảm thấy vui vui, lạ lạ mà lại mắc cười nữa. Chắc có lẽ người ta thấy mầm non là cái gì đó mới mẻ mà trong "Running man" thì Phát là người mới nhất, mới tham gia showbiz nên biệt danh đó cũng đúng khi nói ở khía cạnh tuổi nghề. Thêm nữa, mầm non còn nói đến sự trong trẻo, trong sáng nhất định".

Nam diễn viên cho biết sau thời gian hoạt động showbiz, anh đã dần trở nên dạn dĩ hơn. Trước đó, Liên Bỉnh Phát từng trải qua khá nhiều công việc. Xuất thân là sinh viên ngành du lịch, nam diễn viên Song Lang đã có thời gian làm hướng dẫn viên, MC của các hội chợ, đám cưới...

Anh kể: "Đi phục vụ nhà hàng thì làm bể dĩa, bị chủ la. Làm MC tiệc cưới thì bị bể show vì đọc tên chú rể thành tên... cha vợ".

Thời gian sau này, ngoài hoạt động nghệ thuật, Liên Bỉnh Phát còn mở quán cháo. Anh cho biết: "Nhà Phát có 3 anh em trai, Phát là nhỏ nhất. Ba anh em đều lớn lên nhờ cái nồi cháo hồi đó ba mẹ bán (cháo Quảng). Lên đây, 3 anh em mỗi người đều làm ngành nghề khác nhau, cũng ít có thời gian ngồi lại tỉ tê như các chị em gái. Cho nên, đôi khi cả năm trời không ai gặp ai. Quán cháo ở Kiên Giang thì ba mẹ đã lớn tuổi rồi nên không làm nữa. Ba anh em thống nhất với nhau là mở quán cháo nho nhỏ để kỉ niệm và gắn kết với nhau. Khi mà mở ra thì cũng được mọi người yêu thương, anh chị em đồng nghiệp ủng hộ rất nhiều".

Liên Bỉnh Phát tiết lộ Ngô Kiến Huy, Jun Phạm là "tín đồ" cháo Quảng

Liên Bỉnh Phát tiết lộ Ngô Kiến Huy và Jun Phạm chính là khách hàng thân thiết của quán cháo. Từ sau Running man, các nghệ sĩ khá thân thiết với nhau. "Ban đầu, Phát hơi lạc lõng vì các anh chị hoạt động lâu, thân thiết nhau từ trước. Mấy tập đầu tiên, mọi người thấy Phát như đi ra khỏi khung hình luôn. Dần dần tiếp xúc chung, Phát thấy mấy anh chị rất là dễ gần, mình cũng nhanh chóng hòa nhập được. Bên cạnh những lúc ghi hình thì cũng có những buổi party, gặp gỡ nhau, đi chung....", nam diễn viên tiết lộ.

Liên Bỉnh Phát cho biết anh hay "đánh lẻ" với Trương Thế Vinh, Jun Phạm và Ngô Kiến Huy. Còn Trấn Thành, BB Trần khá bận rộn nhưng vẫn sắp xếp tham gia khi có thể. Riêng Lan Ngọc dù là nữ nhưng luôn có mặt trong các cuộc vui. "Phát cảm thấy may mắn khi chương trình truyền hình mà mình tham gia cùng những người phải nói là "mặn mà" nhất showbiz. Phát thấy phải cảm ơn BB Trần và mọi người trong team đã luôn luôn đưa cánh tay cho mình bơi theo".

Bị Trấn Thành, Trường Giang "đâm chọt" xối xả

Trong các chương trình, gameshow gần đây, Liên Bỉnh Phát liên tục bị các đàn anh Trấn Thành, Trường Giang... "cà khịa". Nói về việc này, nam diễn viên chia sẻ: "Quay chung với anh Thành là ảnh chọt tới, đâm tới. Anh Giang cũng vậy, xối xả luôn. Phát thấy những điều đó có thể mang lại tiếng cười cho mọi người. Thật ra, mấy anh cũng biết Phát là người mới, chọc ghẹo để cho mình phản ứng lại, có tương tác với khán giả. Phát nghĩ động cơ của họ là như vậy".

Trong khi đó, nói về chuyện được ghép cặp với Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát cho biết ban đầu anh cảm thấy ngượng, không biết tại sao mọi người lại "ship" như vậy. Khi hoạt động lâu hơn ở trong lĩnh vực này thì nam diễn viên nhìn nhận mọi việc bình thường. "Trong chương trình, có những lúc Phát chung team với Ngọc, hay hỗ trợ Ngọc nên có thể mọi người vì thế mà ghép đôi".

Liên tục bị Trấn Thành, BB Trần đâm chọt, Liên Bỉnh Phát cảm thấy biết ơn

Từng bị bắt gặp đi cùng một cô gái rất xinh đẹp, Liên Bỉnh Phát lập tức bị host Elly Trần "truy hỏi" trong chương trình. Nam diễn viên nửa đùa nửa thật: "Thật ra, Phát hoạt động rất là kín nhưng mọi người phát hiện được thì rất là cao siêu. Chuyện đến đây thì chắc là không thể nào giấu thêm được nữa. Đàn ông con trai, lớn rồi, phải yêu đương chứ. Đó là... em gái của Phát. Quan niệm làm nghề của Phát là tách biệt ra rõ ràng công việc và đời sống riêng tư. Thường Phát không đưa đời tư của mình vào lẫn lộn. Em gái là nói chơi thôi, thật ra là bạn của Phát".

Mẫu bạn gái lý tưởng của Liên Bỉnh Phát là người đầm tính, hơi lui về phía sau. "Phát nghĩ là một cô gái mạnh mẽ ở bên trong nhưng không cố tỏ ra bên ngoài, chỉ cần có thể thấu hiểu được cho đối phương. Ngoại hình chỉ chiếm tầm 20% trong tiêu chí của mình. Chuyện công khai hay không thì tùy vào từng thời điểm, mình có sẵn sàng đưa nó vào công việc không hay là chỉ muốn giữ riêng cho mình thôi. Hiện tại, Phát vẫn đang muốn tách bạch 2 cái lĩnh vực đó, chỉ muốn mọi người biết mình với vai trò người nghệ sĩ thôi".

Mời khán giả theo dõi chương trình đầy đủ tại đây: