Lực Trần cạn lời khi Han Sara tiết lộ kế hoạch lựa trai đẹp về đóng MV

Lọt vào top thịnh hành YouTube Việt Nam sau vài ngày ra mắt, Let me go đưa Han Sara trở lại đường đua âm nhạc Việt. Với sản phẩm âm nhạc lần này, Han Sara đã có cú "lột xác" tương đối ấn tượng: từ một cô nàng "gà bông" trở thành một thiếu nữ đầy quyến rũ, khoe giọng hát cao vút, đầy nội lực.

MV Let me go đánh dấu sự trở lại đường đua âm nhạc của Han Sara Ảnh: FBNV

Nếu như trước đó, chàng trai bí ẩn từng được Han Sara hé lộ trong tấm poster được nhiều người phán đoán rằng đó chính là anh chàng rapper RTee thì khi Let me go được lên sóng, các fan mới vỡ lẽ Han Sara không chỉ rơi vào "lưới tình" với một chàng trai mà có đến hai chàng trai xuất hiện. Trong MV, RTee trở thành chàng rapper cùng Han Sara kể câu chuyện tình buồn còn cô nàng lại luôn "gặm nhấm" nỗi nhớ về mối tình đã qua. Từng hình ảnh của anh chàng bạn trai khi xưa luôn hiện lên trong tâm trí của Han Sara khiến cô như bị "trói chặt" mà chẳng thể thoát ra.

Lực Trần hóa bạn trai cũ, khiến Han Sara phải đau lòng, vương vấn trong MV Let me go Ảnh: FBNV

Bạn trai cũ gây thương nhớ với khuôn mặt điển trai và nam tính của Han Sara không ai khác chính là hotboy Lực Trần – nam vũ công của Vũ đoàn Bước Nhảy. Chia trẻ về cơ duyên của lần hợp tác này, gà cưng nhà Đông Nhi tiết lộ tất cả đều đến từ nỗ lực tìm kiếm bạn diễn của cô nàng: "Anh Lực cứ nghĩ lần hợp tác này là do duyên số nhưng thực chất đó là nỗ lực của em. Khi quyết định đóng MV này em suy nghĩ nhiều đến bạn diễn, làm thế nào để tạo nên những cảm xúc sát với ý đồ của MV nhất. Và khi thấy ảnh của anh Lực thì mọi lựa chọn trước đó em đều gạt qua một bên và quyết định chọn anh này".

Nữ ca sĩ cũng thừa nhận bản thân bị thu hút với vẻ ngoài đep trai và những bước nhảy cuốn hút của chàng vũ công đến từ Vũ đoàn Bước Nhảy.

Lực Trần và Han Sara tại trường quay của Gương mặt showbiz

Bên cạnh đó, qua lời chia sẻ của Han Sara, ca khúc Let me go được ấp ủ từ 3 năm trước. Có thể thấy để ra mắt MV Let me go, nữ ca sĩ và ekip đã có sự đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng để có một sản phẩm âm nhạc chất lượng và hoàn chỉnh nhất gửi đến khán giả. Cô nàng 10x cũng hy vọng ca khúc này sẽ được khán giả đón nhận như là một phương thức giải trí trong thời gian điểm cách ly xã hội do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.