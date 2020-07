MV 'Có chắc yêu là đây' của Sơn Tùng M-TP chỉ đứng sau BLACKPINK và BTS

Tối 5.7.2020, Sơn Tùng M-TP chính thức phát hành MV Có chắc yêu là đây. Ngay khi công chiếu, sản phẩm trở lại sau 1 năm yên ắng của nam ca sĩ đã thu hút 901.000 người xem cùng lúc, đứng vị trí thứ 4 trên thế giới và vượt qua kỷ lục mà MV Hãy trao cho anh từng thiết lập trước đó tại Việt Nam với 635.000 người xem. Hiện tại, top 3 MV có lượng người xem công chiếu nhiều nhất thế giới đều đến từ các nhóm nhạc Hàn Quốc gồm: How you like that (BLACKPINK) - 1,64 triệu, ON (BTS) - 1,5 triệu, Kill this love (BLACKPINK) - 979.000 người xem.