Người mẫu gây chú ý khi diện trang phục chống dịch, cà vạt tái chế xuống phố

Ngày thứ 3 của The best street style 2020, một hoạt động nằm trong khuôn khổ của sự kiện Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam đã diễn ra vào sáng 3.12.2020 tại đường Đồng Khởi, Q.1 (TP.HCM) thu hút sự quan tâm và tham gia đông đảo của những người yêu thời trang . Đây là sân chơi dành cho những người đam mê thời trang có thể thỏa thích sáng tạo, thể hiện cá tính của bản thân, không chỉ riêng người mẫu. Có thể nói, các thí sinh đã đem đến The best street style 2020 vô vàn những bộ cánh độc đáo và nhanh chóng biến một góc đường trở thành sàn diễn.