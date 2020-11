Orange lầy lội hát live 'Ok anh đúng', cân hết mọi loại nhạc

Tối 7.10, Orange chính thức trở lại thị trường V-pop sau hơn nửa năm vắng bóng với MV mang tên Ok anh đúng. Sau những lùm xùm với công ty cũ , sản phẩm lần này của Orange dù không đạt thứ hạng quá cao trên top thịnh hành YouTube nhưng vẫn được đông đảo khán giả đón nhận và đánh giá cao.

Đặc biệt OK anh đúng càng mang tính bước ngoặt khi đây chính là ca khúc do chính Orange tự tay chắp bút. Khác với những bản ballad trước đó, sản phẩm comeback của Orange mang màu sắc RnB Hiphop Tie. Đây cũng là thể loại nhạc mà Orange luôn mong muốn theo đuổi. Ok anh đúng giúp nữ ca sĩ phô diễn thế mạnh giọng hát nội lực vốn có.