Phùng Khánh Linh: “Tự nhận là Queen of pop mà khán giả không công nhận thì tôi cũng không dám”

Đặc biệt, với ca khúc “Cô gái nhân ái”, Phùng Khánh Linh đã khiến nhiều khán giả bất ngờ trong lần đầu tiên thể hiện khả năng vũ đạo của mình. Giọng ca “Hôm nay tôi buồn” cũng đã mạnh dạn tái hiện lại hình ảnh Britney Spears và Taylor Swift theo phiên bản của chính mình. Giải thích về lý do lựa chọn hình ảnh của 2 nữ nghệ sĩ này, cô chia sẻ: "Vì Linh muốn truyền tải hai thông điệp mà vừa qua thì nó cũng là những đề tài khá là nhức nhối. Linh muốn đưa thông điệp thứ nhất là freedom, là muốn hóa thân vào Britney Spears, về sự tự do. Là nghệ sĩ thì Linh muốn là được tự do sáng tạo để không cản trở bất cứ thứ gì trên con đường nghệ thuật của mình. Thông điệp thứ 2 mà Linh gửi tới qua hình tượng của Taylor Swift là ownership, nghĩa là nghệ sĩ thì phải được sở hữu album sở hữu những giá trị tác phẩm âm nhạc của mình."